ПВК "Вагнер" у Білорусі: Польща назвала найкращий метод стримування найманців РФ

Саме з Познані командують американськими солдатами на всьому східному фланзі НАТО. Ця присутність дуже важлива, особливо в контексті ситуації на східному кордоні Польщі, заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

У вівторок, 18 липня, польського генерала Мацея Яблонського призначили заступником командувача 5-м корпусом Сухопутних військ США. Генерал Яблонський замінив генерал-майора Адама Джокса. Це вдруге в історії, коли польський офіцер обіймає таку важливу та престижну посаду, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі.

Під час церемонії глава Міністерства національної оборони вручив медаль Війська Польського командиру V корпусу генералу Я. Колашеському.

"Для нас особливо важлива присутність американських солдатів у Польщі, особливо солдатів V корпусу. Ми інвестуємо в інфраструктуру американських військ, щоб забезпечити їм найкращі умови для дислокації. Я дуже радий, що табір Костюшка в Познані став резиденцією передового командування 5-го корпусу, який зараз постійно дислокується в Польщі. Я переконаний, що цей успіх був би неможливий без фахового керівництва", — зазначив глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Під час свого перебування в 5-му корпусі міністр М. Блащак взяв участь у засіданні Контактної групи з оборони України, створеної для підтримки захисту України від російської агресії та надання найнеобхіднішої військової техніки.

Цього дня глава Міністерства національної оборони також зустрівся з командуванням V корпусу Сухопутних військ США.

"Мета мого візиту в США — оцінити американську участь у зміцненні східного флангу НАТО. Тут, у Форт-Ноксі, розташоване командування V армійського корпусу США, передовий елемент якого постійно перебуває в Познані. Саме з Познані командують американськими солдатами на всьому східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Ця присутність дуже важлива, особливо в контексті ситуації за нашим східним кордоном. З одного боку, ми маємо справу з нападом Росії на Україну, там триває війна. З іншого боку, ми усвідомлюємо загрози територіям Білорусі. Сьогодні ми знаємо, що вагнерівці в Білорусі. Американська присутність — найкращий метод стримування агресора", — заявив глава Міністерства оборони Польщі в перший день свого візиту в США.

Що відомо про V армійський корпус США в Польщі

Командування 5-го армійського корпусу США було відновлено 2020 року у Форт-Ноксі, що в штаті Кентуккі, і його передова позиція у формулі постійної присутності функціонує як табір Костюшка в Познані. Командування корпусу налічує близько 600 солдатів, із яких близько 200 служать у Польщі. Його основним завданням є координація дій і керівництво сухопутними військами США на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, оперативне планування, а також взаємодія та синхронізація дій сил США з військами інших країн НАТО.

Польща залишається однією з найактивніших країн, які підтримують Україну в її зусиллях із витіснення Росії з анексованих нею територій. Засідання контактної групи здебільшого спрямовані на координацію дій держав в інтересах нашого східного сусіда.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що Польща оголосила запуск програми ORKA із закупівлі субмарин нового типу для ВМС. Програма ORKA є однією з найважливіших програм модернізації Війська Польського. Мета її реалізації — придбати підводні човни з передачею необхідних технологій.

Раніше, 9 липня Фокус писав, що Польща таємно віддала Україні 10 радянських вертольотів. ВПС України не вистачає переваги в повітрі під час контрнаступу, і Польща нещодавно передала Україні приблизно 10 радянських вертольотів Мі-24.