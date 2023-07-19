Французьке ЗМІ показало, як "кадирівці" охороняють Бєлгородську область (відео)

Телеканал TF1 випустив репортаж про чеченських бойовиків, які "наглядають" за прикордонною зоною РФ. При цьому журналісти не згадали про те, хто є агресором у війні РФ проти України.

Французький телеканал TF1 випустив репортаж про чеченських бойовиків, які нібито захищають Бєлгородську область РФ від "ворожих вторгнень російських антипутінських бійців, підтримуваних Україною". На сюжет, у якому журналісти підіграють РФ, звернули увагу в "Детектор медіа".

Репортаж з'явився на сайті телеканалу 13 червня. Також там опублікували скорочену текстову версію.

У матеріалі російський кореспондент телеканалу TF1 Жером Гарро розповідає про "бійців із глибин Кавказу", які "наглядають" за російським кордоном у Бєлгородській області, що зазнає регулярних "ворожих вторгнень". Як пишуть у Детектор медіа, йдеться про рейди "Російського добровольчого корпусу", учасників якого французький журналіст називає "російськими антипутінськими бійцями, підтримуваними Україною".

У центрі сюжету чеченський бойовик, командир батальйону "Ахмат Захід" Рустам Агуєв. Він супроводжує французьку групу, застерігаючи, що менше ніж за кілометр від місця зйомок "сіра зона", маючи на увазі територію України, і рекомендує довго не затримуватися, бо нібито можна потрапити під артилерійський обстріл.

У матеріалі також зазначають, що "кадировці" в Бєлгородській області замінили найманців ПВК "Вагнер", які "захищали" прикордонну територію РФ, доки глава "вагнерівців" Євген Пригожин не влаштував невдалий заколот.

На сайті телеканалу також згадується, що чеченських солдатів "часто звинувачують у зловживаннях". Про що саме йдеться, не зрозуміло.

У репортажі замовчують про регулярні обстріли території України з Бєлгородської області, яку "захищають" чеченські бойовики. Також французькі журналісти не говорять про те, що Бєлгородська область слугувала базою для вторгнення російських окупантів у Харківську область.

Не перший репортаж

Французький телеканал TF1 не вперше підіграє пропаганді РФ. У червні все той самий російський кореспондент TF1 Жером Гарро зробив репортаж із позицій російських військових на окупованій території України. Журналіст поговорив із російськими окупантами про зброю, яку вони застосовують проти ЗСУ, очікуючи контрнаступу, однак не згадав, хто є агресором у війні.

У МЗС України засудили сюжет французького телеканала, заявивши, що журналісти порушили закони України, відвідавши окуповану територію.

До цього кореспонденти TF1 у лютому 2022 року зняли сюжет на території тимчасово окупованого Донецька з ватажком терористичної ДНР Денисом Пушиліним. У матеріалі йшлося про терористів, які бажають миру, та Україну, яка намагається, на думку французьких журналістів, ініціювати військові дії.

У Раді національної безпеки і оборони України відреагували на те, що трапилося. Сюжет назвали маніпуляційним. Співробітникам TF1 нагадали, що ті порушили закони України, оскільки потрапили на тимчасово окуповану територію через російський пункт в'їзду.

Що відомо про телеканал TF1

Це один із найстаріших у світі телеканалів, який існує з 1935 року. Майже 28 років від початку заснування TF1 був єдиним каналом у Франції. Телеканал багато разів перейменовували.

З 1987 року TF1 входить до медіахолдингу Groupe TF1 промислової групи Bouygues.

Фокус раніше писав, що 8 липня глава Чечні Рамзан Кадиров пішов у відпустку. Це сталося через кілька тижнів після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним, на "придушення" якого в місті Ростов-на-Дону підрозділ "Ахмат" так і не доїхав.