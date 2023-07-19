Волонтер придбав для ЗСУ британський танк Challenger 1, але є нюанси (фото)

Якщо танк придбали у приватного колекціонера, то він демілітаризований, якщо ж його придбали десь на Близькому Сході, то незрозуміло, у кого. Роман Бочкала стверджує, що танки незабаром відправляться в Україну.

Журналіст та волонтер Роман Бочкала показав придбаний для української армії танк Challenger 1. Про це він написав у своєму телеграм-каналі 18 липня.

У відеоролику волонтер показує придбану техніку для ЗСУ. Він заявляє, що на відео танк Challenger 1. За його словами скоро такі танки відправлять в Україну, а купити їх вдалося завдяки британським партнерам. Також Бочкала анонсував, що скоро такої техніки буде більше.

Проте аналітики встановили, що у ролику ще старіший танк Chieftain, який був на озброєнні Великої Британії до 1995 року. На порталі про танки Btvt.info пишуть, що основний парк танків Chieftain зберігся в Ірані та Йорданії. У випадку останньої вони йдуть під назвою Halid, які є модернізованою версією британської машини. Проблеми з Chieftain полягають в тому, що для них вже давно не випускають двигуни. Навіть якщо у відео Challenger 1, то їх також небагато. Всього було створено 402 танки. Їх всі продали в Йорданію.

У мілітарному телеграм-каналі NMFTE пишуть, що Chieftain Mk10 Роман Бочкала придбав у приватного колекціонера. Якщо це дійсно так, то під питанням є його бойові можливості. Зазвичай вся військова техніка на цивільному ринку проходить демілітаризацію. В деяких випадках двигуни машин могли заливатись бетоном. Тому якщо за цим Chieftain підуть інші, то скоріше за все це буде невелика кількість танків, які невідомо, чи зможуть воювати.

Нагадаємо, 20 червня українські військові показали перші фото танків Challenger 2, які надійшли на озброєння з Великої Британії.

18 липня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Україна показала, як треба воювати у XXI столітті.