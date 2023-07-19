Удар по полігону в Криму: якщо влучила Storm Shadow, наступним може бути міст, — Стерненко

На окупованому півострові "прилетіло" в склад на території Старокримського полігону. Український волонтер проінформував, що ворожі пропагандисти пишуть про удар ракети SCALP, дальність якої невідома.

Блогер Сергій Стерненко повідомив, що російські пропагандисти наполягають на завданні удару по складу боєприпасів ракетою Storm Shadow (SCALP). Він заявив, що, якщо це правда, у нього "зовсім погані новини" для ворога.

"Бо дальність пуску для такого удару мала складати понад 250 кілометрів, а саме таким був максимальний радіус роботи ракет Storm Shadow, які дала нам Велика Британія. Проте про дальність ракет SCALP від Франції у нас даних поки немає", — зазначив Стерненко.

Він пояснив, що в разі підтвердження даних про приліт ракети Storm Shadow по ворожому полігону в тимчасово окупованому Криму під загрозою опиниться весь півострів. За словами волонтера, йдеться навіть про нещодавно уражений Кримський міст.

"Інші (російські, — ред.) ресурси плутаються. Також пишуть про ОТРК "Грім-2" або удар безпілотника", — додав Стерненко.

Знімок із екрана, опублікований Сергієм Стерненком Фото: Telegram / Стерненко

Нагадаємо, вранці 19 липня на Старокримському полігоні поблизу села Кринички в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що стався удар по складу боєприпасів російських окупантів. Місцеві поділилися кадрами із захопленого півострова, на яких видно заграву після "прильоту".

Пізніше окупаційна влада Криму проінформувала про проведення евакуації двох тисячі осіб із кількох населених пунктів. У соцмережах передали, що йдеться про села Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.