Стратегія 2000-х: напад на солдатів РФ на Бєлгородщині нагадує війну в Чечні, — експерт

За словами аналітика Юліана Репке, чеченські бійці тепер відкрили полювання на російських солдатів на території їхньої ж країни.

Підрозділи чеченців, які воюють у складі Сил оборони, 17 липня атакували вантажівку ЗС РФ на території Бєлгородської області. У зв'язку з цим німецький кореспондент Юліан Репке зазначив, що ця операція нагадує про Чеченські війни кінця 1990-х — початку 2000-х. Про це аналітик розповів у телепередачі, опублікованій виданням Bild.

Аналізуючи опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони України відео, Репке зазначив, що напад на російських військових свідчить про "чеченську стратегію" часів Другої чеченської війни. Вона полягає в повстанській війні та нападі на лінії постачання противника, зокрема й із засідок.

"Тепер чеченські бійці полюють на російських солдатів на території Росії", — підкреслив Репке.

За його словами, українська сторона використовує всі можливості для того, щоб послабити потенціал противника, зокрема організовуючи засідки на війська РФ у їхній же країні.

"Україна використовує, зокрема і цей засіб, щоб послабити російські війська у власній країні", — підсумував німецький журналіст.

Нагадаємо, диверсійна група з чеченців атакувала вантажівку Збройних сил РФ у Бєлгородській області, ліквідувавши щонайменше одного російського солдата. У коментарі до відео ГУР МО повідомило, що внаслідок операції було знищено техніку та особовий склад ЗС РФ.