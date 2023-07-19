Згадали СРСР: звідки беруться "мангали" та сітки на російській бронетехніці, – ЗМІ (фото)

Російські війська все частіше повністю "зашивають" танк решітками та маскувальними сітками. Такі розробки були в 1940-1950 роки в СРСР для маскування.

Російські військові все більше надбудовують на техніку різноманітні сітки та решітки, щоб посилити захист від дронів-камікадзе. У виданні Defense Express пояснюють, що такі "ноу-хау" були ще в часи СРСР.

Зовні російська техніка почала виглядати як каркас із наварених "мангалів" з маскувальними сітками. Нещодавно в соцмережах показали таку БМП-2. Її фактично неможливо було ідентифікувати. Наразі немає даних, чи це одиничний випадок, коли БМП-2 так "покращили". Така ж історія була з російським танком Т-72.

БМП-2 з мангалами

Проте автори звертають увагу, що росіяни могли шукати "натхнення" в історії СРСР. Є версія, що окупанти вирішили повторити напрацювання ЗС РФ з різноманітними камуфляжами. В 1950-ті роки була розробка "Павучок" для танку Т-54. Ще раніше такі розробки були для середніх танків Т-34-85 та Т-44. Зазначається, що по суті в основі лежали "мангали" для маскувальної сітки. Такий проєкт має покращити маскування бронетехніки.

Маскувальна сітка Т-54 "Павучок"

При цьому журналісти не відкидають, що насправді окупаційні війська могли створити такі надбудови випадково. На фронті все активніше використовують дрони-камікадзе, які могуть знищити багатомільйонну техніку. Відтак такі "мангали" на гусеницях створювались без думки про "Павучок" та Т-54.

Нагадаємо, 17 липня у мережі показали БМП для оборони від дронів, який весь складається з імпровізованих надбудов.

4 липня в ЗСУ показали український Leopard 2A4 з динамічним захистом "Контакт-1".