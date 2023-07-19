Згадали СРСР: звідки беруться "мангали" та сітки на російській бронетехніці, – ЗМІ (фото)
Російські війська все частіше повністю "зашивають" танк решітками та маскувальними сітками. Такі розробки були в 1940-1950 роки в СРСР для маскування.
Російські військові все більше надбудовують на техніку різноманітні сітки та решітки, щоб посилити захист від дронів-камікадзе. У виданні Defense Express пояснюють, що такі "ноу-хау" були ще в часи СРСР.
Зовні російська техніка почала виглядати як каркас із наварених "мангалів" з маскувальними сітками. Нещодавно в соцмережах показали таку БМП-2. Її фактично неможливо було ідентифікувати. Наразі немає даних, чи це одиничний випадок, коли БМП-2 так "покращили". Така ж історія була з російським танком Т-72.
Проте автори звертають увагу, що росіяни могли шукати "натхнення" в історії СРСР. Є версія, що окупанти вирішили повторити напрацювання ЗС РФ з різноманітними камуфляжами. В 1950-ті роки була розробка "Павучок" для танку Т-54. Ще раніше такі розробки були для середніх танків Т-34-85 та Т-44. Зазначається, що по суті в основі лежали "мангали" для маскувальної сітки. Такий проєкт має покращити маскування бронетехніки.
При цьому журналісти не відкидають, що насправді окупаційні війська могли створити такі надбудови випадково. На фронті все активніше використовують дрони-камікадзе, які могуть знищити багатомільйонну техніку. Відтак такі "мангали" на гусеницях створювались без думки про "Павучок" та Т-54.
Нагадаємо, 17 липня у мережі показали БМП для оборони від дронів, який весь складається з імпровізованих надбудов.
4 липня в ЗСУ показали український Leopard 2A4 з динамічним захистом "Контакт-1".