"Запрошую об'єднати зусилля": глава британської MI6 закликав росіян допомогти закінчити війну

Лідер розвідувального відомства Великобританії Річард Мур зазначив, що спецслужби готові прийняти таємниці громадян РФ і використати їх для того, щоб закінчити кровопролиття в Україні.

Глава британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур вважає, що росіяни повинні "об'єднати зусилля" для того, щоб закінчити війну в Україні. Для цього було запропоновано співпрацю. Про це пише видання Reuters 19 липня.

За його словами, у Російської Федерації зараз мало перспектив на те, що вони зможуть відновити раніше зайняті позиції в Україні та окупувати нові території. Уся ця ситуація схожа на Празьку весну 1968 року, коли СРСР ухвалив рішення скасувати лібералізаційні реформи, зазначає Річард Мур.

"Ставши свідками продажності, міжусобиць і бездушної некомпетентності своїх лідерів — людського чинника в його найгіршому прояві — багато росіян борються з тими самими дилемами, що і їхні попередники 1968 року. Я запрошую їх зробити те, що інші зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті... З нами їхні таємниці будуть у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб покласти край кровопролиттю", — ідеться в повідомленні.

Окремо очільник британської розвідки торкнувся ще кількох тем. Зокрема рішення Ірану постачати російським окупантам дрони-камікадзе. Він вважає, що це "безсовісно", а також могло стати причиною внутрішнього розбрату в Тегерані.

Також у МІ6 є дані про те, що Російська Федерація і Китай кидають багато зусиль на те, щоб оволодіти сучасними технологіями, які нібито зможуть їм допомогти в майбутньому. Йдеться про штучний інтелект і квантове обчислення.

Нагадаємо, 19 липня у британській розвідці повідомили, що РФ може послабити Запорізький напрямок фронту через активізацію бойових дій у пониззі Дніпра. Вони будуть змушені жертвувати своїми угрупованнями на одній із ділянок фронту.