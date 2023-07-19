"Світ втомлюється": лідер Бразилії закликав країни підготуватись до перемовин України з РФ

Луїз Інасіо Лула да Сілва не хотів називати Росію країною-агресоркою та розкритикував президента Володимира Зеленського за завершення переговорів із Москвою. Лідер Франції Емманюель Макрон похвалив політика за вміння "будувати мости".

Під час саміту лідерів країн ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що світ вже починає втомлюватися від російсько-української війни. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 19 липня.

"Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Тож настане момент, коли буде мир. І тоді має бути група країн, здатних розмовляти з Росією і розмовляти з Україною", — сказав Лула да Сілва.

Журналісти розповіли, що бразильський лідер намагався не називати РФ винною у конфлікті та війні, а також розкритикував президентів України та США. Він звинуватив Володимира Зеленського та Джо Байдена у тому, що політики не змогли продовжувати переговори з лідером країни-агресорки Володимиром Путіним.

За даними ЗМІ, один з високопоставлених дипломатів дорікнув Лулі да Сілві за страх засмутити Кремль, але президент Франції Емманюель Макрон навпаки похвалив колегу за "здатність будувати мости".

У медіа підкреслили, що чиновники Євросоюзу наполягали на тому, що остаточна заява є великим досягненням через згадку "війни проти України". Водночас президент Бразилії неодноразово заявляв, що його позиція лишилась незмінною.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що у ЄС планують створити спеціальний фонд для підтримки протягом чотирьох років ЗСУ. За цей час країни планують виділити на військову допомогу Україні 20 мільярдів євро.

19 липня в Офісі президента розповіли, яка реакція світу на терор ЗС РФ принесе Україні перемогу.