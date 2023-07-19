Вручили повістку! Як відбувається уточнення даних під час мобілізації в Україні

Не всі громадяни повідомляють інформацію в ТЦК щодо зміни адреси фактичного проживання, тому повістки й надалі вручатимуть під час дії мобілізаційних заходів і воєнного стану.

Мобілізація Україні триває, а чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновлювати дані за повісткою та за особистою ініціативою. Роман Істомін, речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в ефірі "Українському радіо Полтава" повідомив подробиці.

Він зазначив, що найчастіше працівники ТЦК та СП вручають повістки з метою перевірки військово-облікових даних. Норми законодавства не передбачають точні локації для здійснення відповідної процедури. Істомін зазначив, що першочергово інформувати громадян доводиться за адресою, але не всі повідомляють щодо зміни місця проживання.

"Тому як метод оповіщення військовозобов’язаних розпочалися вручення в людних місцях", — пояснив він.

"Бойових" повісток, тобто мобілізаційних розпоряджень, у громадських місяцях не вручають. Роман Істомін зазначив, що в соцмережах публікують велику кількість відео, де працівники ТЦК застосовують силу, заходять на приватну територію, витягають силою людей, але на Полтавщині нібито таких резонансних випадків не було.

Вручили повістку: які подальші дії

У разі отримання повістки, де вказані дата й час прибуття в ТЦК, потрібно взяти військові й особисті документи. Якщо є підстави для відстрочки, потрібно надати також відповідні документи, які підтверджують обставини.

Роман Істомін зазначив, що в разі відсутності таких підстав громадянина відправляють на проходження військово-лікарської комісії. Після завершення комісії його визнають придатним або непридатним. Згодом і визначається рішення щодо мобілізаційного розпорядження.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП спростував інформацію про те, що обмежено придатні військовозобов’язані отримують направлення до бойових частин, зокрема десантно-штурмових військ чи Сил спеціальних операцій. Водночас такі українці можуть проходити строкову службу, але це залежить від здатності організму витримувати фізичні навантаження.

"Ходить міф, що почали призивати обмежено придатних, бо закінчилися придатні. Ні!" — пояснив Істомін.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, кого з українців можуть призвати насамперед у серпні. Виявилося, що українці зі знанням іноземних мов дуже потрібні в лавах ЗСУ.