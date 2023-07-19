"В заручниках у терориста": ЗС РФ знищили десятки тисяч тонн зерна, — Мінагрополітики (фото)

Знищене зерно мали відправити "зерновим коридором" ще два місяці тому. У міністерстві попередили, що відновлення об’єктів після атаки триватиме щонайменше рік, а ціни на продукти зростуть.

Вночі 18 та 19 липня Росія вдарила по об’єктах портової інфраструктури, які були залучені до реалізації "зернової угоди". Про наслідки терору розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

"Агресор вкотре довів, що людські цінності для нього порожній звук, довіри до його слів як не було, так і немає", — підкреслили в Мінагрополітики.

У міністерстві повідомили, що ЗС РФ атакували зернові термінали та об’єкти інфраструктури в портах міст Одеса та Чорноморськ.

"Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менш ніж рік", — передали в Мінагрополітики.

Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики Фото: Мінагрополітики

У публікації йдеться, що в порту Чорноморська російським військам вдалося знищити 60 тисяч тонн зерна, яке мали завантажити та відправити ще 60 днів тому.

"Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни-терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації! Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання", — заявив голова Мінагрополітики Микола Сольський.

Міністр пояснив, що окрім української постраждає й економіка світу. З його слів, підвищення ціни на збіжжя призведе до подорожчання харчових продуктів — борошна, круп та м’яса.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня ЗС РФ атакували Україну ракетами та безпілотниками. В Одесі лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони.

19 липня керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував нічний обстріл Одещини. Посадовець заявив, що ціль Росії — це голод та проблеми в країнах Глобального Півдня.