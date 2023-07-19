"Сіра зона розширюється": Синєгубов доповів про обстановку на Куп'янському напрямку (відео)

Як пояснив голова Харківської ОВА, кілька населених пунктів потрапило в "сіру зону", оскільки саме там відбуваються найактивніші бойові дії і жодна зі сторін не контролює повністю цю територію.

Останніми днями "сіра зона" в Харківській області значно розширилася. Кілька днів тому російські збройні сили почали активні штурмові дії на Куп'янському напрямку, через що опинилися під обстрілом населені пункти, які раніше перебували далеко від лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Деякі населені пункти опинилися в "сірій зоні" — області, яку фактично не контролює жоден зі збройних підрозділів.

"У нас дещо збільшилася сіра зона, тому що кілька населених пунктів потрапили під вогонь і там проводять бойові дії", — сказав глава ХОВА.

У повідомленнях Генштабу вказується, що населені пункти, які перебувають у "сірій зоні" і про які йдеться, імовірно, включають села, розташовані біля Масютівки та Лиману Першого. У цих селах тривають інтенсивні бої з 15 липня суботи.

Нагадаємо, що в Міноборони України повідомили, що ЗСУ перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку, де ЗС РФ ведуть безуспішний наступ.

Також повідомлялося, що під Куп'янськом зосереджено 100 тисяч військ РФ. Можливо, ЗС РФ хапаються за останню можливість домогтися успіху.