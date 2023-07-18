Під Куп'янськом — 100 тисяч росіян: чи буде наступ на Харків і область

Число російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною.

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Російське військове командування відправило на Лимано-Куп'янський напрямок понад 100 тисяч особового складу, близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наводить порівняння — на піку війни в Афганістані СРСР зібрав до 120 тисяч військових.

Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, загони з ПВК та інші резерви. Проблема на Лимано-Куп'янському напрямку — не нова. Сили оборони України вже багато місяців не дають їм прорватися і завдають потужних ударів, додав Череватий.

Мапа Deep State. Ворог зібрав найкращі мотопіхотні підрозділи на Лимано-Куп'янському напрямку

"Це не вчора з'явилося 100 тисяч. Плюс-мінус цифра вже давно. Трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози чи причина для страху. Навпаки — це показник гордості за Сили оборони України", — наголосив спікер Череватий.

Що стосується озвучених даних щодо танків — це переважно стара техніка часів СРСР, говорив військовий.

Ударний кулак на Лимано-Куп'янському напрямку: армія РФ рятується від втрат

Командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади тероборони Юрій Федоренко 18 червня розповів про успіхи ЗСУ на Куп'янсько-Сватівському напрямку. Окупанти йдуть там на штурм з метою виявлення слабких місць в обороні, але українські військові відбивають усі атаки.

На думку Федоренка, ЗСУ впораються з ворожим угрупованням зі 100 тисяч солдатів. Складна робота йде в Мар'їнці, на Лиманському, Куп'янському та Сватівському напрямках.

Офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров у розмові з Фокусом згадав, що з початку року на Лимано-Куп'янському напрямку стояло російське угруповання чисельністю від 60 до 70 тисяч осіб. У ньому були учасники провальної харківської операції з хорошим оснащенням військовою технікою.

"Бойові дії під Куп'янськом мали локальний характер — були спроби вийти на дорогу до Лиману. Ударний кулак там сформували, оскільки ЗС РФ не перехопили ініціативу на півдні", — пояснив військовий експерт.

Скупчення військ на Лимано-Куп'янському напрямку потрібне для розосередження артилерії ЗСУ. У червні у ЗС РФ був рекорд із втрат техніки завдяки роботі українських артилеристів, зауважив Крамаров.

"Група ЗС РФ серйозна і боєздатна, нашій обороні буде важко, але командування контролює ситуацію. Можливо, це буде останній шанс РФ перехопити ініціативу в повномасштабній війні. Але спроба коштуватиме великих втрат у живій силі й техніці, як під Бахмутом. Зараз там прогнозується сильне загострення", — продовжив він.

Похід на Харків: головні небезпеки від угруповання росіян під Куп'янськом

Просування в Харківській області стане вкрай важким завданням для армії Росії. Доведеться пробиратися через мінні поля і проривати ешелони оборони ЗСУ.

"Це настільки далека перспектива... Говорити, що угруповання під Куп'янськом дійде до Харкова взагалі безглуздо. Їхні оперативно-стратегічні завдання сьогодні — взяти Лиман і Куп'янськ-Вузловий, щоб відновити ланцюги поставок. Після цього можливий удар по флангах на Донецькому напрямку", — коментує Крамаров.

Війська РФ до Харкова й області точно не підуть, упевнений полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Їх цікавить Луганський напрямок і кишеня "Оскіл — Сіверський Донець". Тільки там окупанти можуть якось рухатися. В інших точках у них погане стратегічне положення. У районі від Куп'янська через Сватове до Кремінної Луганської області вони можуть притиснути ЗСУ до річок. Давно вони намагалися там рухатися, але безуспішно", — описав він Фокусу ситуацію на фронті.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 13 липня говорив, що на Куп'янському напрямку може бути від 5 до 20 тисяч окупантів. Їхня основна мета руху — Луганська область.

У червні військові РФ вистрілили з протитанкової установки по цивільному автомобілю в Харківській області. Через атаку загинули 4 людини.