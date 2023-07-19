У МО РФ відкрито зізналися, що дрон "Герань-2" — це іранський Shahed-136: Тегеран заперечував

Постпред Ірану при ООН Амід Саїд Іравані досі заперечує постачання РФ іранських дронів. За його словами, Тегеран "не займає будь-яку сторону в конфлікті" в Україні.

У мережі у відкритому доступі з'явилася інформація про те, що російський дрон-камікадзе Герань-2, це насправді іранський Shahed-136. Такі дані з'явилися в офіційному журналі Міністерства оборони РФ "Армейский сборник".

У публікації в розділі про тактико-технічні характеристики чорним по білому написано, що безпілотник Shahed-136 більш відомий як "Герань-2".

"Також для цієї мети можуть бути використані іранські ударно-розвідувальні безпілотники "Шахед-129"", — ідеться в публікації, і далі перелічуються основні льотні характеристики дрона.

Ситуація примітна тим, що Іран ще на початку липня цього року категорично відкидав факт постачання Росії своїх безпілотників. Зокрема, на засіданні Радбезу ООН постпред Ірану при міжнародній організації Амід Саїд Іравані 6 липня заявив, що звинувачення з боку Києва щодо постачань до РФ іранських БПЛА безпідставні.

"Іран категорично відкидає висунуті Україною безпідставні звинувачення. Іран не займає будь-яку сторону в українському конфлікті. Ми очікували отримання доказів від України після попередньої зустрічі між іранськими та українськими експертами", — заявив іранський дипломат.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, а також ракетами "Калібр" і Х-22. Пізніше в мережі з'явилися кадри з Одеської області, на яких було чутно роботу українських засобів ППО.