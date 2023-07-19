"Акт тероризму": РФ може влаштувати масштабну аварію на ЗАЕС "під чужим прапором", — ГУР

У розвідці повідомили, що ворожа спецслужба вже розповсюджує дані про нібито запланований штурм Сил оборони. У ГУР підкреслили, що Росія збирається звинуватити Київ в обстрілах станції.

Російські війська планують провокації на Запорізькій атомній електростанції з застосуванням важкого озброєння. Про це 19 липня попередила у соцмережах пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За даними української розвідки, найближчим часом ворог планує організувати збройну провокацію на ЗАЕС. Для цього російська ФСБ поширює інформацію про начебто підготовку Силами оборони штурму електростанції.

"Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України". Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС", — проінформували у ГУР.

Розвідники розповіли, що РФ також готує "імітаційні обстріли" станції, щоб потім звинуватити Україну.

У відомстві нагадали, що ЗАЕС захоплена російськими загарбниками ще з 4 березня минулого року, і вже неодноразово повідомлялось про її замінування.

"Безвідповідальні дії рашистів неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Такі дії – є очевидним актом ядерного тероризму", — підкреслили в ГУР.

В українській розвідці зазначили, що безпечну експлуатацію електростанції зможе гарантувати тільки її повернення під контроль України та МАГАТЕ, а також створення навколо неї демілітаризованої зони.

Нагадаємо, 16 липня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що ризик теракту на Запорізькій АЕС залишається. За його слова, ситуація на станції не змінилась і розмінування там не відбувається.

Раніше, 13 липня, головний санітарний лікар України Ігор Кузін інформував, що в разі підриву ЗАЕС, ймовірно, буде потрібна евакуація у радіусі 50 кілометрів навколо станції.