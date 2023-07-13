"Ризик залишається": у разі теракту на ЗАЕС необхідна евакуація у радіусі 50 км, — Кузін

Загроза надзвичайної події існує доки на станції перебувають росіяни, вважає головний санітарний лікар України. У його команді розглядають різні варіанти розвитку подій на ЗАЕС.

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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що поки на території Запорізької АЕС будуть перебувати росіяни, то ризики теракту будуть залишатися, повідомляє "Укрінформ".

Останнім часом багато експертів висловилися щодо загроз та ризиків внаслідок теракту на ЗАЕС.

Ігор Кузін вважає, що потрібно розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації на ЗАЕС. На його думку, найгіршим варіантом буде виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Адже в цьому випадку дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду.

"Стосовно ЗАЕС мова йде про 50-кілометрову зону, оскільки це одна з найбільш потужних атомних станцій. Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня", — наголосив головний санітарний лікар.

У разі аварії люди мають виконати універсальні базові речі: зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й обов’язково чекати інформації від офіційних джерел.

Людям, які проживають в зоні потенційної аварії обов’язково потрібно сформувати запас води і їжі у герметичному пакуванні.

Нагадаємо, 12 липня Фокус писав, що українські розвідники з'ясували, що росіяни встановили вибухові пристрої у технічних приміщеннях ЗАЕС. Вибухівка підривається дистанційно і загрожує реакторам.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов кілька днів тому повідомив, що на ЗАЕС перекинуто підрозділи Росгвардії. Підрозділи з'явились на станції після того, як стало відомо про її замінування: таким чином російська влада імітувала турботу про безпеку.