Застрягли 12 суден: Росія ввела блокаду українських портів, — експерт

Після виходу із зернової угоди російські війська, по суті, заблокували низку українських портів. Жоден суховантаж не зайшов в Україну від початку недавніх обстрілів.

Ту обставину, що російські війська атакували Одесу другий день поспіль, військовий аналітик Юліан Рьопке назвав, по суті, морською блокадою після виходу із зернової угоди 17 липня. Про це повідомляє BILD.

"Нічними бомбардуваннями одеського порту РФ, по суті, ввела морську блокаду України одразу після закінчення зернової угоди в понеділок", — заявив Рьопке, навівши сухі факти про те, що 12 вантажних суден застрягли в портах Одеси і Миколаєва.

При цьому жоден суховантаж не зайшов в Україну від початку недавніх російських обстрілів.

На думку аналітика, те, що відбувається, рівносильно "ракетній блокаді". За його словами, російське військово-політичне керівництво все ж не наважується на пряму атаку торговельних суден, які ходять під прапорами інших країн, але проводить обстріли території України.

Рятувальники на місці обстрілів в Одесі

Обстріли ракетами та дронами унеможливлюють роботу зерновозів: страховики суден відмовляються посилати їх у райони, куди регулярно прилітають бомби. ЗС РФ також не вдається до атак з кораблів, побоюючись контрбатарейної боротьби і вогню у відповідь. А ракети запускаються, зокрема, з Криму.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нові обстріли українських міст, сказав, що терористи абсолютно свідомо обрали за свої мішені інфраструктуру зернової угоди. Кожна російська ракета — удар не тільки по Україні, а й по всіх, хто прагне нормального і безпечного життя.

Раніше Фокус розбирався в тому, де РФ бере нові Су-34 і Су-35 для війни в Україні. "Ростех" заявляє про збільшення виробництва винищувачів, хоча на саму корпорацію, як і російську авіагалузь загалом, поширюються міжнародні санкції.

Також повідомлялося, що 19 липня війська РФ запустили десятки ракет і дронів-камікадзе по Україні.