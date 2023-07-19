Незаконний виїзд за кордон військовозобов'язаних: адвокат назвав максимальне покарання

Існують категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон під час війни. Проте деякі військовозобов’язані перетинають кордон у незаконний спосіб.

Адвокат Ростислав Кравець розповів про покарання, передбачене для військовозобов’язаних, які під час воєнного стану незаконно виїдуть за кордон і там залишаться. Зокрема, максимальне покарання за це – адміністративний штраф. Про це адвокат розповів в інтерв’ю ТСН 18 липня.

"Насправді максимально, що очікує чоловіків за перетин кордону у разі, якщо це відбулось поза пунктами пропуску, – це адміністративний штраф. Однак у разі, якщо минув понад рік з моменту цієї події, то навіть адміністративного штрафу не буде. Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено", – сказав адвокат.

Нині ж для виїзду за кордон чоловікам знадобляться документи, які підтверджують їхню належність до категорій осіб, які мають право на виїзд. Це стосується чоловіків, яких виключили з військового обліку у зв’язку з рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби через стан здоров’я.

Також з офіційним дозволом на відрядження за кордон можуть виїхати державні службовці. Тоді як артистам та журналістам знадобиться дозвіл на виїзд від Міністерства культури. Зі свого боку тимчасово покинути Україну можуть чоловіки, які занесені до системи "Шлях" або ті, які мають право на виїзд за сімейними обставинами.

Нагадаємо, що з 1 серпня деякі громадяни України можуть законно покинути країну на певний час. До цього переліку входять водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ.

Виїзд також можливий через систему "Шлях". Проте від початку повномасштабного вторгнення майже 19 тисяч військовозобов’язаних чоловіків виїхали та не повернулися до України.