Схаменіться: Арахамія зажадав від чиновників припинити свавілля з тендерними закупівлями (відео)

Нардеп вирішив нагадати чиновникам, що центральна влада може обмежити використання коштів на місцях, якщо скандальні закупівлі продовжаться.

Народні депутати Верховної Ради можуть обмежити розпорядження бюджетними коштами на місцях. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "Труха".

Арахамія знову звернувся до чиновників, які відповідають за тендерні закупівлі, зокрема до представників місцевого самоврядування, з проханням врегулювати питання з невиправданою витратою бюджетних коштів. У такий спосіб голова фракції СН відреагував на низку скандальних історій із тендерними закупівлями барабанів і люксових овочерізок для київських укриттів.

"Ви розумієте, що в нас є такий наратив, мовляв, місцеву владу утискають, що відбувається централізація замість децентралізації. Тому я вирішив звернутися з таким меседжем до всіх органів, зокрема до місцевого самоврядування, щоб вони просто схаменулися. Якщо вони цього не розуміють, ми будемо робити це силовим шляхом".

Давид Арахамія нагадав, що в країні тривають важкі воєнні дії, на фронті постійно бракує різноманітних речей, гроші на придбання яких "збирають" усією країною. У цей час деякі представники місцевої влади "знахабніли вкрай".

"Я сподіваюся, що багато хто зрозуміє, вони ходять по своїх громадах і розуміють, що люди це (скандальні закупівлі — Фокус) не підтримують. Рано чи пізно будуть вибори, і люди дадуть відповідь своїм голосом. Тому що, коли війна — треба воювати і допомагати. Якщо не воюєш — подавай патрони. А якщо не можеш, відійди", — сказав Арахамія.

14 червня голова фракції "Слуга народу" звернувся до чиновників на місцях із вимогою врегулювати питання витрачання бюджетних коштів. Політик додав, що парламент готується розглянути варіант обмеження посадових осіб у розпорядженні грошима, оскільки в українському суспільстві "назріває дуже серйозне невдоволення" діями чиновників.

Фокус писав, що 14 червня стало відомо про скандальну закупівлю Дніпровською районною держадміністрацією Києва 300 шкіряних барабанів на суму понад 890 тисяч гривень. У тендері було зазначено, що музичні інструменти мають "психологічно розряджати дітей під час повітряних тривог".

Також Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації закупило для укриттів 26 рацій Kenwood на суму понад мільйон гривень.