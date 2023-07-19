Масована атака РФ по Одесі: Зеленський назвав цілі Росії (відео)

У новому зверненні президент заявив, що сьогоднішні нічні атаки "ледь не найбільші за весь час повномасштабної війни" і додав, що це доводить — ціллю Росії є не тільки Україна.

Володимир Зеленський у новому вечірньому відеозверненні прокоментував масштабні обстріли Одеської області російськими окупантами в ніч на 19 липня. Президент України подякував силам ППО за роботу, завдяки якій наслідки удару виявилися меншими, ніж могли бути. Відео опублікували в Telegram-каналі Володимира Зеленського.

"Це була чи не найбільша за весь час повномасштабної війни спроба Росії заподіяти біль Одесі. Спасибі ППО, усім нашим захисникам неба, наслідки цього удару — все ж таки менші, ніж могли б бути... З кожним таким ударом ми звертаємося до партнерів знову і знову — повітряний щит України потребує посилення", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що атака російських терористів доводить, що їхньою ціллю є не лише Україна. Унаслідок нічних обстрілів постраждали порти Одеси та Чорноморська, де зберігалися тисячі тонн агропродукції, призначеної для відправки до країн-споживачів в Африці, Азії, а також до Китаю.

"Тобто всіх це зачіпає — російський терор. Весь світ має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", — резюмував президент.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня ЗС РФ атакували ракетами і безпілотниками зернові термінали та об'єкти інфраструктури в портах міст Одеса і Чорноморськ. Масовані обстріли вивели з ладу значну частину зернової експортної інфраструктури. За оцінками фахівців, для повноцінного відновлення постраждалих об'єктів знадобиться не менше року.

Зокрема, у порту міста Чорноморськ російські війська знищили 60 тисяч тонн зерна, призначеного для відправки до Китаю. Агропродукцію мали завантажити ще 60 днів тому.

У Мінагрополітики України зазначили, що внаслідок нічної атаки російськими окупантами Одеської області постраждає економіка світу. Зростуть ціна на зерно, що призведе до подорожчання продуктів харчування — борошна, круп і м'яса.

Фокус повідомляв 19 липня, що Володимир Путін відмовився особисто брати участь у саміті БРІКС у ПАР у серпні, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду та відправити до Гааги. Російську делегацію очолить голова МЗС РФ Сергій Лавров. Аналітики вважають, що остаточне рішення Путіна в цьому питанні стало результатом відмови Росії від участі в зерновій угоді.