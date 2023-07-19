Зіткнення не буде: український посол оцінив імовірність військового протистояння Туреччини та РФ

Посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що Анкара продовжить докладати максимум дипломатичних зусиль щодо повернення РФ до зернової угоди.

Туреччина не піде на відкрите збройне протистояння з РФ, оскільки це означатиме участь НАТО в конфлікті. Таку оцінку озвучив посол України в Туреччині Василь Боднар про можливе зіткнення турецького флоту з російським у Чорному морі в ефірі телемарафону.

"Але що стосується зіткнення російського і турецького флотів, то це поки що спроба видати бажане за реальне. Сумніваюся, що Туреччина могла б піти на збройне протистояння з Росією, оскільки це означає участь усіх країн НАТО. Але якби російська сторона почала такі дії, то вона просто відкрила б для себе другий фронт", — заявив Боднар.

За словами посла, ЗС РФ без проблем можуть обстріляти кілька іноземних суден, оскільки їх мало турбує власний імідж і життя людей на борту. На початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти обстріляли вісім суден, які належали іноземним власникам, але ця інформація не поширювалася широко, оскільки країни не бажали конфліктувати з РФ.

Володимир Боднар вважає, що турецька країна й надалі докладатиме зусиль щодо продовження "зернової угоди", з якої вийшла РФ. Хоча Росія прагне замінити українське зерно своїм і зайняти ринки, куди Україна постачає своє продовольство, між Росією і Туреччиною багато взаємних зобов'язань. Таких партнерів у РФ небагато, а тому в Анкари є важелі впливу на Москву.

"Існує подвійна небезпека, тому потрібно розв'язати ситуацію у більш-менш мирний спосіб, оскільки зараз навряд чи хтось, крім України, може боротися з Росією", — резюмував посол.

Фокус повідомляв 19 липня, що РФ розцінюватиме кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в українські порти з 20 липня, як потенційних перевізників військових вантажів. А країни, чий прапор буде вивішено на таких кораблях, вважатимуться залученими у війну на боці України. Таке рішення озвучили в Міноборони країни-агресора після виходу РФ із зернової угоди.