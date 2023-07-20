Польща не відкриватиме кордон для зернових продуктів з України 15 вересня, — Моравецький

П’ять країн ЄС, в тому числі Польща, згідно з рішенням Єврокомісії, мають знову відкрити кордон з Україною для імпорту зернових 15 вересня.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня у ході конференції після зустрічі міністрів сільського господарства Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії заявив, що Польща не відкриватиме кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, коли спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна, повідомляє агенція РАР.

"Або після 15 вересня будуть розроблені відповідні механізми та правила, які запобігатимуть дестабілізації ринків у Польщі та імпорту сільськогосподарської продукції, яка зараз заборонена, або уряд Республіки Польща, буде реалізувати це в односторонньому порядку або з нашими друзями з інших країн – це буде їхнє рішення", – заявив прем’єр-міністр.

Прем'єр-міністр зазначив, що наразі Польща здійснює транзит зерна з України.

"Поляки заробляють на транзиті, це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку, тому ми полегшуємо цей експорт і дозволяємо транзит", — заявив глава польського уряду.

Він наголосив, що війна в Україні викликає все більш серйозні наслідки, особливо на польському аграрному ринку.

"Все, що погано для польського аграрного господарства, має бути або заблоковано, або змінено, або компенсовано. Це позиція уряду Республіки Польща", — заявив Моракецький.

Він нагадав, що згідно з рішенням Єврокомісії, Польща має знову відкрити кордон з Україною для імпорту зернових 15 вересня, тобто менш ніж через два місяці.

Тимчасові превентивні заходи

Зупинення дії імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до Європейського Союзу, відомих як Автономні торгові заходи (АТМ), діє ще рік, повідомив 5 червня офіційний сайт Європейського союзу.

На такий крок країни ЄС погодилися, щоб допомогти полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери через невиправдану військову агресію Росії.

"ЄС поступово скасовує до 15 вересня 2023 року виняткові та тимчасові превентивні заходи, вжиті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України відповідно до виняткових гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи", — йдеться у повідомленні ЄС.

Нагадаємо, 19 липня Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди". З огляду на те, що вивезення через румунський порт Констанца обходилося Україні набагато дорожче, ніж Чорним морем, варто очікувати збільшення вартості зерна на кінцевих ринках до 100 доларів на тонні.

Зазначимо, що Туреччина може відмовитися від ідеї супроводу українських суден у рамках "зернової ініціативи". Анкара не захоче ризикувати своїми кораблями заради допомоги Києву.