"Операція буде складною і тривалою": Подоляк перерахував необхідне ЗСУ для контрнаступу (відео)

За словами радника голови ОП, щоб прискорити контрнаступ, який іде "повільніше, ніж хотілося б", Києву потрібно ще 300 бронемашин і десятки винищувачів F-16. Насамперед 200-300 танків і до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ іде "повільніше, ніж ми хотіли". Про це повідомляє France 24.

"На жаль, ця операція буде досить складною, тривалою і займе деякий час", — заявив він.

Водночас представник ОП наполягає, що Україна намагається вийти до кордонів 1991 року, зокрема й повернути Крим, який залишається анексованим РФ.

Він визнав, що ЗСУ зіткнулися з низкою складнощів на полі бою, зокрема, це замінована територія, логістичні складнощі, як-от постачання озброєнь і перевага ЗС РФ у повітрі.

"Будемо об'єктивні, у Росії перевага в повітрі на лінії фронту", — сказав Подоляк.

300 бронемашин і десятки винищувачів F-16

Києву потрібні додаткові 300 бронемашин і десятки винищувачів F-16, щоб прискорити контрнаступ.

"Звичайно, нам потрібні додаткові бронемашини — 200-300 танків насамперед, — уточнив Подоляк. — Нам потрібно до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, і біля передової особливо".

Представник ОП також відзначив деякий прогрес контрнаступальних операцій, а також те, що не всі бригади ЗСУ, які готувалися до контрнаступу, були кинуті в бій.

Цілі контрнаступу

За словами Подоляка, тиск на російські сили наростає, а Україна хоче "завдавати поразки та відрізати російські угруповання військ". Зрештою, наступ ЗСУ "може в певний момент обвалити російську оборону на тому чи іншому напрямку". Після цього події розвиватимуться швидко.

Морські патрулі в Чорному морі

"Переговори ведуться на всіх рівнях", — сказав він щодо забезпечення безпеки зернового коридору в Чорному морі. Для цього можуть бути залучені сили Туреччини, Болгарії та інші.

Компроміс зруйнує Україну

Подоляк — про компроміси з РФ, відео доступне на YouTube

"Для нас компромісу не існує, тому що нас ненавидить Росія. Вона прийшла, щоб зруйнувати концепцію української державності. Ми ненавидимо росіян, які просто нас убивають. Безумовно, компроміс призводитиме до того, що Україна так чи інакше втрачатиме державність, але в повільному темпі", — зазначив радник голови ОП.

Це може статися якщо не за три дні, то за три-п'ять років. Компроміс означав би відновлення Радянського союзу, зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що Польща не відкриє кордон для зернових продуктів з України 15 вересня. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Також повідомлялося, що Путін назвав свої "вимоги", щоб відновити зернову угоду.