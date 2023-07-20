Вибухи, пожежа і жертви: росіяни знову атакували Миколаїв та Одесу ракетами (відео)

Місцева влада пише, що в Одесі виникла пожежа. Унаслідок удару по Миколаєву постраждали житлові будинки, є поранені та загиблі.

У ніч на 20 липня ЗС РФ знову атакували українські міста на півдні ракетами. Так, ракета влучила просто по центру Миколаєва. Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у себе в Telegram.

"Росіяни вдарили по центру міста. Горить гараж і 3х-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали", — написав він.

Пізніше він заявив, що внаслідок удару 9 осіб дістали поранення. Серед них 4 дорослих і 5 дітей. Також є загиблі.

Крім того, з приводу події висловився мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він підтвердив "приліт" центром міста.

"За однією з адрес величезна воронка біля триповерхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Навколо багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати", — зазначив він.

Пізніше мер заявив, що щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень. Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.

Потім він написав, що на другій адресі пошкоджено близько 15 гаражів.

"За кілька годин дам точні цифри. Тут також вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції", — написав він.

Також у мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, чути вибух у Миколаєві.

Удар по Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок російської атаки в центрі Одеси є руйнування, піднялася пожежа на площі 300 м2.

"На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох госпіталізованих постраждалих. Є також "приліт" в області", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Повітряних силах ЗСУ раніше говорили, що було зафіксовано активність до 8 бортів Ту-22м3, які здійснюють політ у напрямку Чорного моря. Існує загроза пусків крилатих ракет. Там також зазначали, що ЗС РФ запускали по містах України ракети "Онікс" і Х-22.

Нагадаємо, що в ОП розповіли, яка реакція на терор Одеси принесе перемогу у війні з РФ. В Офісі президента переконані, що Росія прагне створити кризу біженців. Керівник Андрій Єрмак озвучив п'ять кроків, які наблизять завершення війни в Україні.