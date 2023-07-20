"Без надії": Гіркін розповів, що чекає на ЗС РФ після вдалого контрнаступу ЗСУ

За словами ексватажка проросійських бойовиків, загарбникам буде нічим бити по мирних українських містах і позиціях ЗСУ, адже вони витратять запаси. А навіть якщо ЗС РФ знайдуть сили окупувати якесь місто на Донбасі — це буде безглуздо.

Контрнаступ ЗСУ серйозно виснажує Російську Федерацію і незабаром принесе свої плоди. Про це написав ексватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін у своєму Telegram-каналі 19 червня.

За його словами, літня кампанія ЗСУ значно виснажує Російську Федерацію і незабаром це принесе свої плоди. Кремль може залишитися без зброї і їм "не буде чим" боротися з Україною.

При цьому, навіть якщо станеться "диво" і ЗС РФ вдасться відбити контрнаступ, вони не зможуть знайти сили на те, щоб продовжувати боротися.

"Коли (сподіваюся) наступ ЗСУ буде остаточно відбито — завдати поразки виснаженим військам противника нам буде... нічим. Так, можливі просування на 10-20 кілометрів. Можливо, навіть вдасться відбити Куп'янськ, наприклад. Нарешті взяти Авдіївку і Мар'їнку під Донецьком. Але що це дасть у стратегічному плані? НІ-ЧО-ГО! Війна триватиме, витрачені під час оборонного бою сили відновити ні з кого і ні з чого", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Ігор Стрєлков-Гіркін згадав про те, що Київ має міжнародну підтримку партнерів, тоді як у РФ не зовсім стежать за ситуацією на фронті. Там передчасно сповістили всіх про нібито успішний наступ окупантів біля Куп'янська, після чого все закінчилося.

"Виснаження Росії про Україну" триватиме й надалі. Без надії на переможне завершення війни з нашого боку", — продовжив він.

Саме тому Ігор Стрєлков-Гіркін сильно сумнівається, що загарбники покажуть гарний результат найближчим часом, адже стан фронтових частин далекий від ідеалу.

Ігор Стрєлков-Гіркін висловився про провал російських окупантів під час контрнаступу ЗСУ Фото: Скриншот Ігор Стрєлков-Гіркін висловився про провал російських окупантів під час контрнаступу ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 липня повідомлялося, що командування дозволяє солдатам ЗСУ звільняти рідні міста від ЗС РФ під час контрнаступу. Журналісти зазначають, що деякі солдати мають власну мотивацію на фронті, адже від них може залежати майбутнє їхньої Батьківщини.