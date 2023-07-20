РФ випускає дрони Shahed: 5 головних відмінностей від іранського виробництва (фото)

Російський виріб має інший акумулятор, комплекс антен "Комета", інший корпус та маркування. Наразі тільки незрозуміло, чи це масштабне виробництво, чи поодинокі випадки.

Після чергової хвилі ударів по Україні дронами-камікадзе Shahed на початку липня стало відомо, що окупанти почали використовувати безпілотники власного виробництва. На це натякала бойова частина одного з БПЛА радянського чи російського походження. Про це повідомляє Defense Express.

Джерела передали виданню низку фотографій, які дозволяють проаналізувати наявні відмінності між Shahed іранського та російського виробництва. Для зручності російський виріб позначили "Герань-2", а іранський Shahed.

Відмінності російської "Герані-2" від Shahed

Перша відмінність між дронами полягає в маркуванні. "Герань-2" отримала нове маркування з літерою "К" в номері серії. В іранському виробі серія починається з літери "М".

Зверху нове маркування з літерою "К", а знизу - іранський з літерою "М" Фото: Defense Express

Також вагомою відмінністю є те, що "Герань-2" отримала корпус, який складається з декількох частин. Іранський Shahed мав цільнолитий корпус. Це вдалося встановити завдяки аналізу наданих зображень. Зокрема у хвостовій частині помітні отвори для зʼєднання частин корпусу дрону-камікадзе.

На верхньому зображенні є отвори для зʼєднання частин корпусу Фото: Defense Express

Окрім цього російський зразок отримав новий матеріал корпуса. Якщо раніше він був схожий на соти всередині, то тепер він виглядає як піна.

Різниця матеріалів в російському та іранському виробі Фото: Defense Express

"Герань-2" тепер має нову бойову частину, яка складається з вольфрамових кульок. Окрім цього він тепер маркується кирилицею, а не латинкою. Всередині безпілотник тепер має модуль "Комета", яка забезпечує захист від перешкод. Раніше такого пристрою не було. Також змінився акумулятор. Якщо в іранському зразку він був зроблений з акумуляторів типу Li-Ion 18650, то тепер він гелевий й російського виробництва Delta Battery.

Вольфрамові кульки в російському дроні Акумулятор російської компанії Delta Battery

У виданні роблять висновок, що РФ дійсно почала використовувати для атак на Україну дрони-камікадзе власного виробництва та російськими деталями. Проте наразі незрозуміло, чи це поодинокі зразки, чи Кремль зміг розгорнути масштабне виробництво.

Нагадаємо, 19 липня у РФ визнали, що дрон "Герань-2" — це іранський Shahed-136. Проте Іран продовжує заперечувати постачання безпілотників Кремлю.

14 липня аналітики писали, що Іран почав самостійно виробляти деталі для дронів Shahed. Для цього інженери вкрали японські технології.