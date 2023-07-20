Підірвалися на своїй же міні: у Брянській області загинули троє солдатів ЗС РФ, — ЗМІ

Бійці, які служили за контрактом, виїхали на завдання на службовій машині і підірвалися на протитанковій міні ТМ-62, яку раніше встановили їхні колеги-сапери.

У Климовському районі Брянської області РФ 19 липня загинули три військовослужбовці російських збройних сил. За даними Telegram-каналу ASTRA, контрактники Олександр Доросевич, Михайло Дерев'янко і Віктор Гусаров підірвалися на протитанковій міні.

Повідомляють, що російські військовослужбовці підірвалися на міні ТМ-62. Усі троє загинули на місці. Інші російські пабліки написали, що інцидент стався вночі, коли військовослужбовці висунулися на завдання в Климовському районі на службовій "Ниві".

Через кілька годин військові перестали виходити на зв'язок, до них відправили пошукову групу. Коли група виявила тіла загиблих, то стало відомо, що три солдати наїхали на протитанкову міну, яку раніше встановили сапери іншого російського підрозділу.

На яке саме завдання виїхали російські військові невідомо. Офіційних коментарів представники влади та силових структур регіону не дали.

Раніше повідомлялося, що у фонді "Повернись живим" розповіли про долю українського військовослужбовця з позивним "Жак", який разом із товаришами з 47 окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ підірвався на міні. Боєць вижив і проходить зараз реабілітацію.

Також ми писали про трагедію в Житомирській області, де 11 липня сім'я поїхала на заміновану територію до лісового масиву збирати чорниці. Проігнорувавши табличку "Стоп міни", водій авто проїхав далі, після чого стався вибух.