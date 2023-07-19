Відео з підривом бійців на Запоріжжі: військовий бригади "Маґура" вижив (фото)

Журналіст Юрій Бутусов спочатку опублікував, а потім видалив відео, де українські бійці підриваються на мінному полі. У фонді "Повернись живим" розповіли, що воїн з позивним "Жак" зараз проходить реабілітацію.

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У червні журналіст Юрій Бутусов опублікував відео з бійцями 47-ї ОМБр "Маґура". У ролику поранений боєць з позивним "Жак" накладав собі турнікет після того, як підірвався на російській міні. Він вижив, проте втратив ногу. Зараз боєць проходить реабілітацію. Про це повідомили в пресслужбі благодійного фонду "Повернись живим" у Telegram.

"Усміхнений і, головне, живий ("Жак" — ред.)… Каже, що коли побачив відео в мережі, зрадів, бо до цього в нього були гіршої якості. Порахував, за скільки часу наклав собі турнікет, і зрозумів, що він красавчик. Щойно звикне до протезу, планує повертатися в підрозділ. Я пишаюся ним. Пишайтесь і ви", — написала подруга "Жака" Юлія Соловйова у Twitter.

Боєць 47-ї ОМБ бригади "Маґура" з позивним "Жак"

Проте опубліковане Бутусовим відео отримало неоднозначну оцінку українців. Зокрема, люди скаржилися, що подібні відео не можна публікувати на широкий загал. У результаті Бутусов видалив відео.

Юрій Бутусов видалив відео

На опублікований журналістом ролик відреагував головний майстер-сержант 47-ої ОМБр "Маґура" Валерій Маркус. Зокрема, він написав в Telegram, що "розбереться окремо" з тими, хто виклав відео.

"У мене до вас велике прохання. Не ведіть себе, як людожери. Не розповсюджуйте подібні відеоролики. Не робіть видовище зі страждань наших людей. Поважайте їх, поважайте їхніх рідних, поважайте, врешті решт, себе", — сказав Валерій Маркус.

Нагадаємо, бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ зайняли ворожі позиції на Запорізькому напрямку. Їм доводиться підбиратися до ворога замінованими територіями. Також з’явилося відео, як бригада "Маґура" використала самохідну гаубицю М109 Paladin та ударила по найновішому російському танку Т-90М "Прорив".