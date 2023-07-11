Бійці бригади "Маґура" показали, як зайняли позиції РФ на Запоріжжі попри замінування (відео)

Українським захисникам доводиться підбриатися до ворога суцільно замінованими територіями. Попри це, вони заходять на ворожі позиції і вибивають звідти росіян.

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На Запорізькому напрямку бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ зайняли ворожі позиції і опинилися на панівній висоті. Вони перейняли висоту і просуваються вперед. Заважає українським захисникам суцільна замінованість території. Як ЗСУ штурмують та звільняють Запорізьку область — у репортажі Радіо Свобода 8 липня.

За словами захисників з "Маґури", замінованість території стала справжньою пролемою — щойно бійці розмінують якусь ділянку фронту, щоб просунутися, російські окупанти проводять дистанційне мінування знову. При цьому застосовують усі наявні в них засоби, зокрема, і заборонені.

На очах у журналістів українські захисники провели штурм ворожих позицій, а операцію здійснили без втрат.

За діями побратимів з повітря спостерігали аеророзвідники.

"Он наші на позиції, прапор вішають. Зайшли в траншею всі повністю. Ось ця траншейка, он просто в окоп залітають. Тільки-но взяли хорошу позицію на висоті, яка контролювала підвози провізії та евакуацію. Далі продовжується штурм. Позицію противника рознесла наша артилерія. Важкий напрямок. Треба довго йти відкритим простором, плюс уся ця місцевість замінована", — розповідає боєць "Авер".

Бійці говорять, що російські окупанти викопали тут справжні нори і зазначають, що окопується ворог успішно і професійно. "Маґурівці" вважають, що на другому рубежі ситуація буде ще складнішою.

У населений пункт, в якому перебуває підрозділ зараз, бійці зайшли не з першої спроби, а пробували кілька разів. На другий день прорвали ворожу оборону і закріпилися. По них працювала артилерія, танки та багато ворожої авіації. В Новоайдарівці позиції бійців перебувають під прицілом ЗС РФ, але попри обстріли бійці бригади їхї не залишають.

"Противника недооцінювати не можна. Вони за кожен шматочок тримаються. Нам треба більше техніки і більше людей. Думаю, що в кінці серпня будемо вже на Азовському, або й Чорному морі загоряти", — говорить "Артист".

Нагадаємо, що на Донеччині солдати РФ втекли з фронту, щоб поніжитися на пляжі. ЗС РФ схопили близько 10 дезертирів, які вирішили, що не будуть марнувати усе літо на війну і встигнуть поніжитися на пляжі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони встановили вогневий контроль над Бахмутом і продовжують наступати під Запоріжжям.