Школярів із Луганської області вивезли до військової академії РФ: ОВА розкрила деталі депортації

У військовій адміністрації зазначають, що старшокласників залучили до проходження військових зборів. Влада регіону не знає, чи повернуться школярі в Луганську область.

Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованої Луганської області щонайменше 80 старшокласників. Їх розмістили в одній із військових академій на території Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації в соціальній мережі Facebook 20 липня.

За інформацією місцевої влади, вкрадені діти проходять "військові збори" на полігоні Академії військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту та інженерних військ у Костромській області Російської Федерації. Там на них спрямовують посилену дозу російської пропаганди для "перевиховання".

Під яким приводом вивозять молодих хлопців і на який термін — невідомо. Також немає інформації про те, що вони робитимуть після повернення в Луганську область з отриманим "досвідом" і чи повернуться взагалі.

Також в обласній військовій адміністрації зазначили, що через міграцію росіян на тимчасово окупованих територіях України різко зріс рівень злочинності.

"Один із прикладів — Довжанськ, куди приїжджають жителі Тиви та Бурятії. Там стрімко зросла кількість крадіжок. Більшість справ залишається поза увагою місцевих правоохоронців", — ідеться в повідомленні.

Відповідно, проблеми ніяк не вирішуються.

Нагадаємо, 19 липня в Центрі національного опору повідомили, що РФ залишає без соцвиплат вагітних українок. Їх спочатку вивозять в іншу країну на пологи, а після цього кидають напризволяще, якщо вони відмовляються оформити російське громадянство.