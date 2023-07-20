У росіян є перевага: Сирський пояснив складнощі просування ЗСУ на Донбасі

Як зазначив генерал-полковник, навколо Бахмута і на Лиманському напрямку російські війська захищені інженерними загородженнями й насичені боєприпасами.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначив значну перевагу російських військ у можливості постачання боєприпасів. Про це він розповів в інтерв'ю українській службі BBC, опублікованому 20 липня.

За словами Сирського, у ЗСУ є можливість відповісти лише одним пострілом на кожні 7-8 пострілів противника. Це створює складнощі для ЗСУ і робить швидкий результат у боях практично неможливим.

"Ми не маємо переваги над росіянами, на жаль, у кількості наших військ. І в кількості нашої артилерії, одиниць нашої артилерії", — зазначив Сирський.

Генерал також описав складні умови, з якими стикаються його війська на напрямку навколо міста Бахмут і на Лиманському напрямку. Російські війська захищені інженерними загородженнями, що уповільнює просування українських сил. Він зазначив, що ЗС РФ мають перевагу в чисельності особового складу й особливо в артилерії.

"На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед", — додав Сирський.

Попри складнощі, Сирський висловив упевненість в успіху українських військ і підкреслив, що вони продовжують рухатися вперед. Вони прагнуть досягти швидкого результату, але при цьому генерал визнає, що ситуація є складною і потребує зусиль для подолання переваги російських військ у можливості постачання боєприпасів.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю BBC Сирський заявив про те, що на поточний момент створено всі умови, необхідні для звільнення Бахмута.

Раніше командувач Сухопутних військ розповів, чому український контрнаступ іде повільніше, ніж багато хто сподівався.