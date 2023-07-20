Електромагнітна зброя: у Франції заявили про прогрес у створенні рельсотрона (відео)

Наразі дослідницький інститут Сен-Луї володіє двома зразками електромагнітної гармати — пусковою установкою NGL-60 калібру 60 мм і гарматою RAFIRA калібру 25 мм.

Франко-німецький дослідницький інститут Сен-Луї (ISL) 14 липня відзвітував про перші результати у створенні електромагнітної гармати, призначеної для озброєння кораблів. Повідомляється, що фахівці серйозно просунулися в цьому питанні, пишуть оглядачі Zone Militaire з посиланням на французьке Агентство оборонних закупівель.

У матеріалі йде короткий опис електромагнітної зброї, над якою працюють в ISL. Також опубліковано 3D-анімаційний ролик, створений компанією, який демонструє застосування електромагнітного рельсотрона у військово-морському флоті.

Електромагнітна зброя

Електромагнітна гармата або рельсотрон (Railgun) — це знаряддя, що використовує для розгону снаряда електромагнітні сили. У ньому снаряд на першому етапі пострілу стає частиною електричного кола, рухаючись між двома контактними рейками. Для пострілу знаряддя потребує короткочасної подачі високої напруги і струму, які не може забезпечити просте підключення до електричної мережі.

У цьому прикладі новаторська технологія електромагнітного рельсотрона компанії ISL є останньою лінією оборони від ракетної атаки. Електромагнітна гармата, здатна випускати залпи снарядів з дуже високою початковою швидкістю, скорочує час перехоплення загрози, дозволяючи нейтралізувати її з меншими витратами.

"Ця інноваційна система доповнює наявні системи протиракетного захисту", — йдеться в коментарях до відео.

Хоча електромагнітна гармата має низку переваг, таких, наприклад, як відсутність необхідності зберігати порох на борту корабля, низька вартість стрільби порівняно з ракетою тощо, її розробка ускладнена. Зокрема, проблеми виникають у галузі матеріалів, які схильні до великих механічних навантажень, виробництва енергії та наведення снаряда.

Проте інститут має в своєму розпорядженні кілька лабораторних зразків, зокрема NGL-60 — пускову установку калібру 60 мм, здатну стріляти снарядами кілограмового діапазону, і RAFIRA — пускову установку калібру 25 мм, здатну виробляти залпи малокаліберних снарядів з дуже високою скорострільністю. Обидві пускові установки можуть досягати дулової швидкості від 2 000 до 3 000 м/с.

Перспективи рельсотрона

ВМС США призупинили проєкт такого роду через відсутність достатнього фінансування, попри те, що отримали обнадійливі результати. Китайські ВМС заявили про те, що їм вдалося розгорнути одну з них на борту десантного корабля Haiyang Shan, однак підтвердження цьому поки що немає. Крім того, даним видом озброєння зацікавилася Японія, пишуть оглядачі.

Головне управління збройних сил (DGA) Франції заявило про пріоритет створення рельсотрона. У результаті було створено відповідну програму PILUM у межах проєкту THEMA (TecHnology for Electro-Magnetic Artillery), на який виділили 15 млн євро.

"ISL, вочевидь, знайшла рішення щодо встановлення електромагнітної гармати на борту корабля. Або, принаймні, перебуває на порозі цього рішення", — зазначено в публікації.

Раніше повідомлялося, що в Китаї розробили електромагнітну установку для стрільби вогнегасними бомбами проти лісових пожеж. Передбачається, що новий винахід допоможе в гасінні пожеж у важкодоступних місцях.