Провали в пам'яті у Путіна можуть вказувати на прогресування деменції, — ЗМІ (відео)

Журналісти опублікували відео розмови Володимира Путіна з російським чиновником Іваном Штокманом. Голова Кремля не зміг повторити вік одного з дітей, який щойно прозвучав.

Російський президент Володимир Путін не зміг правильно повторити вік дитини заступника мера на обговоренні в Кремлі. Цей випадок породив безліч чуток щодо стану когнітивного здоров'я керівника російського режиму. Про це пише Newsweek.

Неперевірені чутки про здоров'я Путіна стали з'являтися особливо з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Серед іншого, зазначалося, що президент РФ страждає на рак, хворобу Паркінсона та навіть деменцію. Представники кремлівського режиму, зі свого боку, наполягають, що їхній тимчасово беззмінний лідер усе ще в доброму здоров'ї після двох десятиліть при владі.

Однак тривожні для прихильників Путіна чутки підігріли кадри, зроблені в середу, 19 липня, на зустрічі НКО "Росія — країна можливостей". Організація з'явилася 2018 року для підтримки бізнес-ініціатив серед населення.

Журналісти опублікували викладене у Twitter відео розмови Путіна з російським чиновником Іваном Штокманом, який докладно розповів про свій кар'єрний шлях — від роботи в пекарні до побудови ІТ-бізнесу.

Одягнений у військову форму чоловік сказав, що став заступником мера Нижнього Новгорода — на цій посаді він відповідав за інформаційні технології, туризм і розвиток бізнесу.

Але, за його словами, у патріотичному пориві вирішив піти на війну, оскільки "зараз вирішується майбутнє країни".

Таке рішення спало йому на думку, коли він перебував на дачі із сином. Путіна вразила історія, і він назвав цей випадок типовим для всієї РФ. Він запитав про вік дітей російського "патріота", той сказав, що одному 9, іншому — 23. Президент же відповів: "Ось бачите, молодшому так зовсім три рочки".

Путін розповів про "дивовижну" історію пошуку

Потім він подякував чоловікові за рішення стати до лав російської армії.

Пост у Twitter викликав міркування про когнітивний стан російського президента.

Хтось зазначив, що Путін, роздивляючись стелю, щось бурмоче про пошук місця в країні.

"Він узагалі не чує людей", — написав ще один користувач.

Хтось вважає це ознакою деменції, що насувається.

"Альцгеймер", — прокоментував інший.

Днями стався схожий випадок. Вислуховуючи доповідь про загиблих військовослужбовців РФ з Іркутської області, Путін вирішив передати привіт покійним в Україні росіянам.

Також повідомлялося, що Путін поставив під загрозу світові ціни на продовольство. У зв'язку з цим Китай може втрутитися. Журналісти зазначають, що українське зерно — важлива складова світового ринку зернових.