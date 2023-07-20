Мобілізація в Україні: жінки з інвалідністю шукають чоловіків для фіктивних шлюбів та заробітку

Загалом за такі "послуги" у соцмережах просять від 2 до 3 тисяч доларів, але для чоловіків існує ризик натрапити на шахраїв та залишитися без грошей.

Від мобілізації в Україні звільняються чоловіки, у яких дружина чи хтось із батьків мають інвалідність І чи II групи, тому деякі громадянки шукають чоловіків для фіктивних шлюбів та заробітку. Фокус дізнався, що у соцмережах українки публікують відповідні оголошення.

Подружжя у такому разі отримує право оформити опіку та виїхати за кордон. Значна кількість жінок почали використовувати цю лазівку для того, щоб оформити фіктивний шлюб, за гроші.

В інтернеті можна знайти групи, де пропонують оформити фіктивний шлюб із жінкою, яка має інвалідність. Для цього потрібно оплатити певну суму. переважно в оголошення пропонують провести відповідні маніпуляції для того, щоб допомогти чоловікові "відкосити" від мобілізації. Трохи менше пропозицій — щоби виїхати за межі України.

Чоловіки у цих групах теж пишуть, що шукають українок із документами, що підтверджують інвалідність. Цей й дозволить оформити фіктивний шлюб. Переважно шукають тих, у кого є II чи III група.

У коментарях у соцмережах зазначають, що навіть III група інвалідності підійде, щоб чоловік уникнув мобілізації в Україні. Також просять, щоб різниця у віці у "молодят" становила не більше 5-7 років. У такому разі шлюб просто можуть визнати недійсним.

Загалом за такі "послуги" просять від 2 до 3 тисяч доларів. Все залежить від мети, групи інвалідності, віку, ризиків та багато іншого, можуть попросити й 50 тисяч гривень й 5 тисяч доларів. Для чоловіків під час укладання такої угоди існують ризик, адже шахраї просять виплатити аванс на оформлення документів та згодом можуть зникнути.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, кого з українців можуть призвати насамперед у серпні. Переважно у військо потрібні фахівці з досвідом служби та громадяни зі знанням іноземних мов.