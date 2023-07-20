300 одиниць техніки прибули на базу ПВК "Вагнер" у Білорусь за три доби, — аналітики (фото)

За даними дослідників, військова техніка РФ почала прибувати в Білорусь, а за два дні після заколоту Пригожина на базі з'явилися намети.

Нові супутникові знімки показали приблизно 300 одиниць військової техніки, яка прибула в Білорусь на базу "Ціль", де дислоковані найманці з ПВК "Вагнер", які брали участь у заколоті. Про це 20 липня розповів OSINT-аналітик Джек Тейлор, передає Sky News.

Військова техніка найманців прибула в район розташування після того, як 26 червня — через два дні після невдалого заколоту підприємця Євгена Пригожина — на згаданій базі почали з'являтися намети. Частиною угоди Пригожина з Кремлем був переїзд ПВК у Білорусь.

База ПВК "Вагнер" у Білорусі

Знімок вище зроблено напередодні, 19 липня. На ньому — близько 60 вантажівок на базі "Цель", яка розташована за 100 км від Мінська. Кількома днями раніше база була практично порожньою.

База ПВК "Вагнер" у Білорусі: нові вантажівки почали з'являтися з 16 липня

На вантажівках може перевозитися велика військова техніка та інші елементи постачання.

ПВК "Вагнер" у Білорусі ПВК "Вагнер" у Білорусі Фото: Мiноборони РБ ПВК "Вагнер" у Білорусі ПВК "Вагнер" у Білорусі ПВК "Вагнер" у Білорусі ПВК "Вагнер" у Білорусі ПВК "Вагнер" у Білорусі

Це не єдиний випадок, що підтверджує активність ПВК у Білорусі.

Напередодні журналісти верифікували відео за участю засновника воєнізованого угруповання Євгена Пригожина, який розмовляв із підлеглими на місці дислокації.

Також повідомлялося, що найманці з ПВК "Вагнер" розпочали навчання білоруського спецпідрозділу. Про це 20 липня повідомило Міноборони країни.