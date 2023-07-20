300 одиниць техніки прибули на базу ПВК "Вагнер" у Білорусь за три доби, — аналітики (фото)
За даними дослідників, військова техніка РФ почала прибувати в Білорусь, а за два дні після заколоту Пригожина на базі з'явилися намети.
Нові супутникові знімки показали приблизно 300 одиниць військової техніки, яка прибула в Білорусь на базу "Ціль", де дислоковані найманці з ПВК "Вагнер", які брали участь у заколоті. Про це 20 липня розповів OSINT-аналітик Джек Тейлор, передає Sky News.
Військова техніка найманців прибула в район розташування після того, як 26 червня — через два дні після невдалого заколоту підприємця Євгена Пригожина — на згаданій базі почали з'являтися намети. Частиною угоди Пригожина з Кремлем був переїзд ПВК у Білорусь.
Знімок вище зроблено напередодні, 19 липня. На ньому — близько 60 вантажівок на базі "Цель", яка розташована за 100 км від Мінська. Кількома днями раніше база була практично порожньою.
На вантажівках може перевозитися велика військова техніка та інші елементи постачання.
Це не єдиний випадок, що підтверджує активність ПВК у Білорусі.
Напередодні журналісти верифікували відео за участю засновника воєнізованого угруповання Євгена Пригожина, який розмовляв із підлеглими на місці дислокації.
Також повідомлялося, що найманці з ПВК "Вагнер" розпочали навчання білоруського спецпідрозділу. Про це 20 липня повідомило Міноборони країни.