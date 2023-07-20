Росіяни використовують усі міни, що накопичили після Другої світової, – ЗСУ (відео)

Окупанти можуть використовувати міни, яким понад 60 років, аби заблокувати просування українських військ на півдні.

Російські загарбники використовують міни 60-х років, вони використовують все, що накопичили після Другої світової. Про це в ефірі телемарафону заявив пресофіцер окремої бригади ТрО Дніпра Олександр Курбатов.

Окупанти мають на меті застосовувати велику кількість мін, щоб заблокувати просування українських військ. Міни 60-х років активно ними використовуються.

"Думаю, якщо пошукати, будуть міни й більш давні", – заявив він.

Протягом багатьох десятиліть окупанти накопичували ці міни. З його слів, вони наразі використовують усі ці засоби, що накопичили після Другої світової війни. Окупанти намагаються перетворити степову територію нашої держави у суцільні мінні поля.

"Ці поля буквально йдуть гектарами", – зазначив пресофіцер.

Курбатов наголосив, що все це робиться аби українські війська не змогли використовувати важку бронетехніку. Для цього потрібно створювати коридори.

"Коли в ґрунті лежить, це вже не видно, а вони мінували протягом багатьох місяців й зараз ці поля заросли травою", – додав він.

Нагадаємо, 16 липня танкіст ЗСУ здивувався пораді інструкторів із ФРН, які запропонували просто об'їхати мінне поле, оскільки в них на картах вказані ділянки розміром 100х200 метрів. Вони заявили, що їх можна "просто об'їжджати" замість розмінування. У відповідь він пояснив, що у нас гектари заміновані.

Також 18 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що Україна ще не використала всю бойову міць у контрнаступі ЗСУ. За його словами, українські військові просуваються повільно через мінні поля. Командування береже життя військовослужбовців, а тому уповільнення — це нормально.