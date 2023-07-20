"Перекидають з іншого напрямку": у ЗСУ оцінили наявність резервів ЗС РФ в районі Бахмута (відео)

Українські захисники не дають можливості зупинитися росіянам в районі Бахмута та зробити укріплення, тримаючи війська під зоною вогневого ураження.

Російським загарбникам не вистачає резервів в районі Бахмута, тому вони організовують передислокацію з Куп'янського напрямку. В ефірі телемарафону начальник пресслужби 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков повідомив подробиці.

Він зазначив, що ворог змушений посилювати свої резерви. Додатково певні ділянки фронту окупанти посилили десантниками та танковими підрозділами.

На флангах біля Бахмута українські війська й надалі йдуть вперед. Є певні успіхи поблизу населеного пункту Берхівка. Також Сили оборони атакують у напрямку села Оріхово-Василівка.

"Ми потрішки просовуємо противника, звільняємо нашу територію", – заявив Калашніков.

Сили оборони тримають безпосередньо під вогневим контролем й сам Бахмут. Російські підрозділи, які перебувають у зруйнованому місті, регулярно зазнають уражень. У такий спосіб українські захисники не дають можливості зупинитися росіянам та зробити укріплення.

"Ми постійно їх тримаємо у вогневій напрузі", – пояснив пресофіцер.

Ситуація у Бахмуті від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генерального штабу 20 липня повідомили, що основні зусилля ворог зосереджує не тільки на Бахмутському напрямку, але й на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському. У цих локаціях відбулося 20 бойових зіткнень.

Українські захисники під щільним вогнем артилерії противника успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Богданівка та Олександро-Шультине Донецької області.

Нагадаємо, 20 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для звільнення Бахмута створено всі умови. За словами генерал-полковника ЗСУ, звільнення Бахмута допоможе встановити вогневий контроль над місцевістю і перекрити важливу транспортне постачання військ РФ.