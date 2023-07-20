Виніс у пакеті: у Хмельницькому священник УПЦ МП приховав майже 2 млн гривень (фото)

Як пише медіа, інцидент відбувся під час ревізії у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому. Священник намагався таємно винести гроші під виглядом "особистих речей". Адвокат запевнив, що гроші зароблялись 30 років.

20 липня у настоятеля Свято-Покровського собору у Хмельницькому Антонія виявили майже 2 млн грн готівкою. Готівку знайшли у пакеті, який він вносив з дому, удаючи, що це "особисті речі". Про інцидент з представником російської церкви ідеться у повідомленні "Суспільне Хмельницький".

У повідомленні вказано, що митрополит Антоній (у миру — Василь Фіалко), брав участь у процесі передачі Свято-Покровського собору під опіку Православній церкві України. В рамках домовленостей він отримав право відвідати єпархіальний будинок і забрати особисті речі. За його діями стежили члени ревізійної комісії, які також перебували у приміщенні.

Коли Антоній рушив до дверей, у нього у руках помітили великий фіолетовий пакет, — розповів голова комісії Ярослав Каюк. Пакет оглянули й виявили 1,8 млн грн готівкою.

Гроші, які виявили у пакеті митрополита УПЦ МП Антонія

Адвокат Роман Касюк (на головному фото — справа) заявив порталу "Суспільне Хмельницький", що гроші — це все, що заробив Антоній, працюючи на користь УПЦ МП протягом 30-тирічної кар'єри.

Між тим голова ревізійної комісії стверджує, що було описано речі в приміщенні, з якого Антоній виніс пакунок готівки. За процесом опису спостерігав особисто митрополит: "Коли ми зайшли в приміщення, громадянин Фіалко і його представники хаотично ходили по приміщенню. Було видно, що вони стурбовані", — заявив Каюк. У описі немає згадок про ці накопичення — їх не знайшли..

Касюк пояснив, чому так вийшло: митрополит навмисно їх сховав, оскільки "боявся, що їх вкрадуть".

Після неочікуваної знахідки на місце подій викликали поліцію, ідеться у матеріалі порталу.

Зазначимо, Антоній — настоятель собору, у якому 2 квітня 2023 року стався інцидент з українським військовим. Тоді військового виштовхали з храму і того ж дня парафіяни проголосували про перехід до ПЦУ.

Антоній (Василь Фіалко) — 77 річний священник УПЦ МП. Чоловік народився у Київській області, здобув інженерну освіту у Воронезькому інженерно-будівельному інституті. Потім певний час працював на будівництві. У Москві здобув духовну освіту і повернувся в Україну. Перша церковна робота в Україні — у Вінницькій єпархії. У 1991 році Антоній переходить до Української автокефальної церкви, але вже за рік повертається в УПЦ МП.

За кілька днів після побиття військового УПЦ МП звільнила Антонія з посади митрополита Хмельницького та Старокостянтинівського. Антоній не лишився без діла — його забрали до Київської метрополії, щоб він очолив Макарівську єпархію.

Нагадуємо, у Києві комісія Міністерства культури займається поверненням Києво-Печерської лаври у власність держави. Між тим юристи УПЦ МП запевняють, що церковники й далі планують перебувати у Лаврі: посилаються при цьому на положення Конституції.

27 червня правоохоронці затримали прихильника "руского міра", який виявився священником УПЦ МП. Затримання відбулось на блок-посту на в'їзді в столицю.