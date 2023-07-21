"Повинні бути готові": у ГУР розкрили деталі провокацій ЗС РФ на Запорізькій АЕС (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, приводів для занепокоєнь немає, проте повну безпеку ніхто гарантувати не може. Усе налагодиться лише після того, як ЗСУ повернуть контроль над ЗАЕС.

Навіть за найгіршого сценарію катастрофи на Запорізькій АЕС таких наслідків, як після Чорнобиля або Фукусіми, для населення не буде. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" 20 липня.

За його словами, крайнє загострення сталося після підриву Російською Федерацією Каховської ГЕС і дамби. Тоді почали з'являтися повідомлення про те, що окупанти провели додаткове мінування АЕС, зокрема в районі басейну-охолоджувача. Підготовка до провокації почалася ще торік, коли на територію станції активно завозили вибухівку.

"Але після підриву Каховської ГЕС усе активізувалося. Ці та інші фактори вказували на підготовку ЗС РФ сценарію чергового теракту та техногенної катастрофи. Утім, останнім часом є ознаки того, що загроза саме цього сценарію наразі відсунута", — йдеться в повідомленні.

Говорити про повну безпеку в районі Запорізької АЕС можна буде лише після того, як українські війська знову її контролюватимуть, а поки що українські спецслужби уважно стежать за всіма діями противника.

Андрій Юсов прокоментував і прогноз Американського ядерного товариства про те, що навіть за найгіршого сценарію катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми не буде. Він вважає, що в будь-якому разі ймовірність підриву станції лякає людей, особливо якщо вони проживають у безпосередній близькості.

"Сценарії, звичайно, вже відпрацьовані різні. Я думаю, що з далеких кабінетів легше розмірковувати, Чорнобиль чи не Чорнобиль. А для тих людей, які живуть в Україні, безпосередньо ближче до Запоріжжя, будь-який інцидент, пов'язаний з атомною станцією, буде сприйматися як велика катастрофа і трагедія. І, звичайно, ми маємо бути готові", — підсумував Андрій Юсов.

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Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що в МАГАТЕ розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські окупанти так і не надали співробітникам організації доступ на дахи реакторів та їхні машинні зали, включно з блоками 3 і 4, зазначив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.