За 2 кілометри від України: у Білорусі хочуть побудувати нову базу для ПВК "Вагнер", — ISW

Аналітики не підтверджують, що роботи з будівництва вже розпочалися, проте плани у російських найманців такі є.

У Білорусі найближчим часом можуть побудувати ще одну базу, в якій розмiстять бійців ПВК "Вагнер". Розташовуватиметься вона недалеко від кордону з Україною. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 липня.

За інформацією аналітиків, Кремль і далі використовує територію Білорусі у власних цілях і незабаром там може з'явитися нова база приватних найманців, частина яких не так давно прибула туди. Побудувати її можуть у Гомельській області, в безпосередній близькості до кордону з Україною.

19 липня співробітники ПВК "Вагнер" уже обстежили територію недалеко від села Дятлик Наровлянського району Гомельської області, всього за 2 кілометри від України. Після цього в українському центрі спротиву заявили про те, що будівництво почалося, але аналітики з ISW зазначили, що візуального підтвердження цьому факту ще не з'явилося.

Водночас у Міністерстві оборони Білорусі 20 липня заявляли про те, що російські найманці з ПВК "Вагнер" уже почали навчати білоруський спецназ. Тренування триватимуть близько тижня і проходять вони на полігоні "Брестський".

"В умовах геополітичної обстановки, що склалася, реальний бойовий досвід, який має ПВК, — це можливість продовжити розвивати курс, який білоруська армія взяла на модернізацію, переоснащення та швидке впровадження досвіду сучасних військових конфліктів у програму підготовки", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня аналітики зазначили, що близько 300 одиниць техніки прибули на базу ПВК "Вагнер" у Білорусь за останні три доби. Із чим пов'язана така активність і в яких цілях її збираються використовувати — невідомо.