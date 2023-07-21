Найближчими днями ПВК "Вагнер" розпустить завербованих зеків, – британська розвідка

Увʼязнених помилують, і ймовірно, їм запропонують продовжити співпрацю з "Вагнером" вже як професіоналам.

Схема вербування увʼязнених у ряди ПВК "Вагнер", ймовірно, доходить до завершення. Найближчими днями очікується, що найманці звільнить останніх завербованих засуджених зі служби за контрактом. Про це 21 липня повідомили у звіті британської розвідки.

На початку 2023 року у ПВК "Вагнера" завербували щонайменше 40 тисяч вʼязнів. Проте ймовірно, що останніх завербованих увʼязнених звільнять вже найближчими днями. У британській розвідці допускають, що значна кількість помилуваних може прийняти пропозицію продовження роботи з "Вагнером", але вже як професійні найманці.

Вербування увʼязнених тепер повністю контролює Міноборони РФ. Кінець схеми "вагнерівців" позначає важливий момент в історії ПВК та війни РФ проти України. Зазначається, що солдати у "проєкті К" дозволили РФ захопити Бахмут — це одна з небагатьох нещодавніх перемог окупантів.

Звіт британської розвідки від 21 липня

Проєкт Євгена Пригожина став такою організацією, яка в червні кинула виклик російському президенту Володимиру Путіну. Це також знаменує собою один з найкривавіших епізодів у сучасній військовій історії, бо за кілька місяців було вбито до 20 тисяч зеків у боях.

Нагадаємо, 21 липня в ISW повідомили, що у Білорусі хочуть побудувати нову базу для ПВК "Вагнер" за 2 кілометри від території України.

20 липня у Білорусі почалися навчання білоруського спецназу з бойовиками ПВК "Вагнер".