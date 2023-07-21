"Мир важливіший": Молдова не підтримуватиме РФ, щоб отримати знижку на газ, — Санду

За словами президентки Молдови, з місцевим урядом було проведено діалог, у якому всі дійшли висновку, що не можна залежати в майбутньому від послуг Кремля.

Уряд Молдови не збирається підтримувати Російську Федерацію лише для того, щоб отримувати відносно дешевий газ для населення. Про це заявила глава держави Мая Санду під час брифінгу в селі Дрепкеуць 20 липня, передає Point.md.

За її словами, до воєнних злочинів в Україні, які щодня чинить Російська Федерація, не можна в жодному разі ставитися поблажливо, навіть якби "ціна на газ була на долар нижчою".

Глава держави вже обговорила з урядом ціни на енергоносії, а також те, чому не можна нікому залежати в майбутньому від російського газу.

"Ми говорили про те, що мир важливіший за ціну на газ і що ми ніколи не будемо на боці агресорів", — ідеться в повідомленні.

Молдова збирається в майбутньому залишатися разом із іншими демократичними країнами, попри кризи у світі, які зараз почастішали. Це своєрідний сигнал про те, що маніпуляціям не повинно бути місця на континенті.

"Ми можемо подолати кризу, з якою стикаємося, залишаючись на хорошому боці світу разом із демократичними країнами та слідуючи інтеграції в ЄС", — продовжила Мая Санду.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося про те, що Молдова вступить у ЄС разом із Придністров'ям до 2030 року. Таку думку озвучила глава держави Мая Санду. Влада Кишинева вірить, що конфлікт із частково визнаною державою вдасться вирішити проведенням економічних реформ.