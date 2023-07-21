Постачають величезний ресурс: у Макрона викрили Китай у військовій підтримці Росії

Радник президента Франції Емманюель Бонн застеріг Пекін від військової та економічної допомоги Москві. Він вважає, що Захід принципово не дозволить програти Україні, оскільки на карту поставлено трохи більше, ніж її суверенітет.

Радник президента Франції із зовнішньої політики Емманюель Бонн 21 заявив, що Китай постачає в Росію військове обладнання та інший "величезний військовий ресурс". На думку французького політика, це ті кроки Пекіна, від яких йому б варто було утриматися. Про це йдеться в матеріалі телеканалу CNN.

Кореспондент агентства Джим Сьютто на Безпековому форумі в Аспені запитав у радника, чи бачив Захід будь-які докази того, що Китай якимось чином озброює Росію в її війні проти України.

"Ну... військове обладнання... наскільки нам відомо, Китай постачає Росії величезний військовий ресурс", — відповів Бонн.

Французький радник зазначив, що Пекін має усвідомити — війна в Україні — це конфлікт глобального масштабу, і тому Захід не може дозволити програти Києву не лише з принципових, а й з дуже важливих причин з практичного погляду.

"Те, що поставлено на карту в Україні, — це набагато більше, ніж, знаєте, суверенітет України. Йдеться про стабільність у всьому світі", — переконаний Бонн.

Також політик висловив думку щодо того, чого Китай не повинен робити в контексті російсько-української війни. За його словами, Пекін повинен утриматися від поставок РФ озброєння і надання економічної підтримки.

При цьому оглядачі CNN зазначили, що французькі офіційні особи уточнили слова радника французького президента, який нібито мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, наприклад, шоломи і бронежилети.

Що відомо про військову підтримку Китаю

Зі свого боку Китай стверджує, що він є нейтральною стороною в російсько-українській війні, і намагається представити себе потенційним миротворцем у цьому конфлікті. Однак, за даними CNN, китайські державні оборонні фірми підтримують торговельні відносини з російськими оборонними компаніями, які потрапили під санкції після 24 лютого 2022 року. Деякі експерти вважають, що такі налагоджені зв'язки можуть бути використані, якщо Пекін надаватиме пряму летальну допомогу Кремлю.

Про це раніше говорив і держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, поки немає доказів того, що Росія отримує китайське озброєння.

"Однак у нас є постійна заклопотаність з приводу китайських компаній, які можуть надавати технології, що дозволяють Росії використовувати їх для продовження своєї агресії в Україні", — заявив Блінкен.

Тим часом у березні з'явилася інформація про те, що Китай постачає в Росію стрілецьку зброю, безпілотники та інше військове обладнання. Видання Politico, посилаючись на митні дані, повідомило, що російська сторона в червні 2022 року отримала від великої китайської компанії гвинтівки CQ-A.