"Несе небезпеку": у Кремлі висловилися про плани Києва бити по кораблях РФ у Чорному морі

Спікер Кремля Дмитро Пєсков вважає "потенційною загрозою" той факт, що Україна вважатиме російські судна, що прямують Чорним морем до РФ або в окуповані порти, такими, що перевозять військові вантажі.

Прессекретар резидента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував заяву Києва щодо російських кораблів у Чорному морі, що послідувала за розірванням Москвою "зернової угоди". Про це пише RT 21 липня.

Речник Кремля висловився про те, що тепер російські судна, які прямують Чорним морем у РФ або на тимчасово окуповані території України, розглядаються Києвом як такі, що транспортують вантажі військового призначення.

Дмитро Пєсков стверджує, що "непередбачувані дії" української сторони нібито "потенційно створюють загрозу" у згаданому регіоні.

"Тому, звичайно, такі заяви безпосередньо несуть небезпеку", — заявив кремлівський спікер.

Ситуація в Чорному морі: що відомо

Нагадаємо, 17 липня в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації підтвердили припинення дії "зернової угоди". Представник МЗС Росії Марія Захарова сказала, що це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства в північно-західній акваторії Чорного моря.

Пізніше у пресслужбі Міноборони Росії додали, що з 20 липня судна, які прямують в акваторії Чорного моря в порти України, розглядатимуть як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Своєю чергою в Міноборони України заявили, що з 21 липня російські кораблі, що прямують у бік Росії або окупованих росіянами українських портів, також вважатимуться такими, що перевозять військові вантажі.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 21 липня зазначив, що Україна має право і можливість відповідати на дії флоту Російської Федерації в Чорному морі на свій розсуд.