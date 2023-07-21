Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

За наводкою "вагнерівців": силовики затримали Стрєлкова-Гіркіна, — росЗМІ

Анастасія Ковальова
Фото: Flickr | Силовики затримали Стрєлкова-Гіркіна

За словами дружини екс-ватажка бойовиків "ДНР", йому висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм). Про його місцеперебування дружині невідомо.

У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на правоохоронні органи.

Співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова-Гіркіна з дому близько полудня. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК "Вагнер".

Трохи згодом в особистому Telegram-каналі Стрєлкова з'явилося повідомлення з коментарем його дружини, Мирослави Регінської.

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, зі слів консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли в невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто обвинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)", — заявила вона.

Також дружина Стрєлкова-Гіркіна заявила, що про місцезнаходження чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Нагадаємо, що Гіркін розповів, що чекає на ЗС РФ після вдалого контрнаступу ЗСУ. За його словами, літня кампанія ЗСУ значно виснажує Російську Федерацію і незабаром це принесе свої плоди. Кремль може залишитися без зброї і їм "не буде чим" боротися з Україною.

А також Гіркін також запропонував повісити Пригожина через заколот і через те, що "вагнерівці" знищили 6 бойових вертольотів і один літак під час свого заколоту.