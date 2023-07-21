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РФ використовує цивільні судна для перевезення зброї Чорним морем (супутникове фото)

Олександр Матвієнко
Спарта IV під час проходження Босфорської протоки

Підсанкційне судно Спарта IV на своєму борті перевозить зброю, ймовірно, причіпні гаубиці. Перед цим у РФ заявили, що буде вважати кораблі, які заходять в українські порти такими, що потенційно перевозитимуть військові вантажі.

Російські війська використовують цивільні судна для перевезення озброєння. Про це повідомив дослідник Бенджамін Пітте у твіттері.

На супутниковому знімку в порту Новоросійськ помітили корабель "Спарта IV'. Він знаходиться під міжнародними санкціями. Судно призначене для транспортування різноманітних товарів, матеріалів та виробів. Більша частина судна складається з вантажних трюмів. Дослідник помітив, що на сухогрузі знаходиться озброєння.

"У той час, як Росія погрожує комерційним суднам у Чорному морі, на викривальному супутниковому знімку видно судно, що потрапило під санкції. Воно пришвартоване в російському чорноморському порту, трюм якого помітно навантажений різноманітною зброєю", — написав Пітте.

Супутниковий знімок з кораблем Спарта IV у Новоросійську

Також він додав, що на судні розташована артилерія, ймовірно, причіпні гармати. Санкції на російське судно накладено за звʼязок з компанією СК "Південь". У березні 2023 році на ньому, за даними ЗМІ, перевозили ракети для ЗРК С-300 із Сирії.

Нагадаємо, 19 липня Міноборони РФ заявило, що кораблі, які будуть прямувати в українські порти з 20 липня розглядатимуться, як потенційні перевізники військових вантажів. Тому вони матимуть право атакувати їх.

Міністерство оборони України 20 липня також попередило, що з 21 липня розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українські під окупацією, як кораблі, що перевозять вантажі військового призначення.