РФ використовує цивільні судна для перевезення зброї Чорним морем (супутникове фото)

Підсанкційне судно Спарта IV на своєму борті перевозить зброю, ймовірно, причіпні гаубиці. Перед цим у РФ заявили, що буде вважати кораблі, які заходять в українські порти такими, що потенційно перевозитимуть військові вантажі.

Російські війська використовують цивільні судна для перевезення озброєння. Про це повідомив дослідник Бенджамін Пітте у твіттері.

На супутниковому знімку в порту Новоросійськ помітили корабель "Спарта IV'. Він знаходиться під міжнародними санкціями. Судно призначене для транспортування різноманітних товарів, матеріалів та виробів. Більша частина судна складається з вантажних трюмів. Дослідник помітив, що на сухогрузі знаходиться озброєння.

"У той час, як Росія погрожує комерційним суднам у Чорному морі, на викривальному супутниковому знімку видно судно, що потрапило під санкції. Воно пришвартоване в російському чорноморському порту, трюм якого помітно навантажений різноманітною зброєю", — написав Пітте.

Супутниковий знімок з кораблем Спарта IV у Новоросійську

Також він додав, що на судні розташована артилерія, ймовірно, причіпні гармати. Санкції на російське судно накладено за звʼязок з компанією СК "Південь". У березні 2023 році на ньому, за даними ЗМІ, перевозили ракети для ЗРК С-300 із Сирії.

Нагадаємо, 19 липня Міноборони РФ заявило, що кораблі, які будуть прямувати в українські порти з 20 липня розглядатимуться, як потенційні перевізники військових вантажів. Тому вони матимуть право атакувати їх.

Міністерство оборони України 20 липня також попередило, що з 21 липня розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і українські під окупацією, як кораблі, що перевозять вантажі військового призначення.