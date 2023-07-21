Міни за 1,4 млрд грн: ЗСУ не отримали боєприпаси, замовлені Міноборони 7 місяців тому, — УП

Міністерство оборони України уклало контракт із маловідомою фірмою "Львівський арсенал", яка так і не надала армії обумовлену партію боєприпасів.

Фірма "Львівський арсенал", з якою Міноборони України сім місяців тому уклало контракт і внесло передоплату на поставку великої партії мінометних боєприпасів 120 мм і 82 мм на суму майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень, так і не надала озброєння. Як з'ясувалося, компанія отримала експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, а міни лежали на складах в іншій країні. Про це повідомляє видання "Українська правда" у своєму розслідуванні, оприлюдненому 21 липня.

За інформацією журналістів, фірма "Львівський арсенал" на момент укладення контракту з Міноборони не отримала експортних ліцензій країни, де зберігаються замовлені міни. У міністерстві не могли перевірити цю інформацію, оскільки постачання озброєння організовують через посередників і контролювати цей процес важко.

Крім того, співрозмовники УП у Міністерстві оборони стверджують, що у відомстві не можуть перевіряти всі компанії, з ким укладають контракти. Зазвичай працюють із фірмами, у яких є дозвіл від Кабінету міністрів на імпорт озброєнь. А у "Львівського арсеналу" такий дозвіл є. Хоча до осені 2022 р. фірма не фігурувала серед великих постачальників озброєнь і раніше займалася науковими консультаціями і торгівлею.

У виданні повідомляють, що після прострочення перших планових поставок Міноборони подало позов до Господарського суду Києва з вимогою стягнути з "Львівського арсеналу" передоплату і пеню на загальну суму 1,53 мільярда гривень. Співрозмовники УП у Міноборони повідомили, що відомству вдалося домогтися арешту майже мільярда грн на рахунках фірми. Це гроші, які залишилися після того, як частину суми "Львівський Арсенал" вивів постачальникам. Однак у виданні зазначають, що рішення в судовому реєстрі поки не опубліковано.

Засновник "Львівського арсеналу" — Юрій Збітнєв, у минулому народний депутат Верховної Ради. Його колишня дружина, київська журналістка Рена Назарова, працює в Офісі президента. Однак, за інформацією УП, зі Збітнєвим у неї важкі стосунки, оскільки кілька років тому вони розлучалися через суд, де фігурували теми домашнього насильства, поділу майна та опікунських прав.

У "Львівському арсеналі", за інформацією журналістів, повідомили, що все ж таки змогли отримати експортні ліцензії і почнуть поставки за контрактом. Поки незрозуміло, як знімуть арешт із заморожених рахунків фірми і чи дадуть у Міноборони добро на виведення грошей.

Фокус писав 20 липня, що ЗС ФР використовують міни 60-х років, що залишилися після Другої світової війни, щоб заблокувати просування українських військ на півдні.