Понад 200 000: Київ отримав від Лондона в 15 разів більше снарядів, ніж планували, — Воллес

Глава британського Міноборони розповів, що з квітня 2022 року по березень на підтримку України було витрачено 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

У 2022 році Велика Британія планувала надати Україні 16 тисяч артилерійських боєприпасів. Тим часом фактично ця цифра збільшилася в 15 разів. Як заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, Україна отримала від Сполученого Королівства 184 тисячі снарядів більше ніж планувалося роком раніше. Про це 20 липня повідомило видання Independent.

За словами британського міністра, Лондон "динамічно і швидко" надав Києву значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги, щоб українські бійці досягли успіхів у боротьбі з російськими загарбниками. Також він додав, що з квітня 2022 по березень 2023 на підтримку військових дій в Україні було витрачено 2,3 млрд фунтів стерлінгів — це другий показник після США серед міжнародних партнерів.

"Хоча в деяких галузях, зокрема, у сфері протитанкових боєприпасів і стрілецької зброї, ми поставили менше, ніж очікувалося, ми перевищили плани в таких критично важливих галузях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України і розвиток ситуації на полі бою", — зазначив Воллес.

Міністр уточнив, що тільки для танків Challenger II, які Велика Британія поставила Україні на початку року, було надано 4 тис. одиниць боєприпасів.

Крім того, глава британського оборонного відомства озвучив й іншу допомогу ЗСУ. Зокрема, було передано:

щонайменше 5 млн одиниць протипіхотного озброєння, включно з мінами і гранатами;

100 зенітних пускових установок і 1500 боєприпасів до них;

12 тис. бронежилетів і 80 тис. касок;

70 продовольчих пайків і 65 тис. одиниць одягу.

Водночас Воллес промовчав "зі зрозумілих причин" про кількість британського персоналу в Україні та про його місцезнаходження, додали автори публікації.

Звіт британського міністра Бена Воллеса пролунав на тлі його заяв про звільнення з посади глави Міноборони Великої Британії. Нагадаємо, 15 липня в інтерв'ю The Times він заявив, що піде у відставку восени цього року під час наступної перестановки в кабінеті міністрів Ріші Сунака. На запитання, чим він планує зайнятися, Воллес пожартував, що не проти попрацювати в барі. Пізніше надійшла інформація, що на його місце пророкують главу британського МЗС Джеймса Клеверлі.