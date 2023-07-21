Погрози в Чорному морі: у РФ заявили, що будуть лише "оглядати" судна, що йдуть в Україну

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Вершиніна, перш ніж вживати якихось заходів, необхідно переконатися, що судно "йде з чимось поганим".

Російська Федерація має намір проводити огляди на кораблях, що йдуть акваторією Чорного моря. Про це сказав заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Вершинін, пише російське видання "Интерфакс" 21 липня.

Повідомляють, що РФ усе ще розглядатиме судна в Чорному морі як такі, що несуть вантажі військового призначення, однак перед тим, як ухвалювати будь-які рішення, кораблі оглядатимуть.

"Мається на увазі, ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд за необхідності, щоб переконатися, так це чи не так", — заявив Вершинін.

Заступник міністра сказав, що згадане рішення має фінансово-економічний характер. Він підкреслив, що це "абсолютно логічно" і додав, що після закінчення дії "зернового коридору" утворилася зона "підвищеної військової небезпеки".

"Є заходи, яких мають вживати всі та розуміти всі, тому що йдеться про страхування і перестрахування суден", — сказав заступник глави МЗС РФ.

Нагадаємо, що згідно із заявою Міноборони РФ від 19 липня, кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, з 20 липня будуть розглядатися Москвою як потенційні перевізники військових вантажів.

Прессекретар Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 21 липня зазначив, що Україна має право і можливість відповідати на дії флоту Російської Федерації в Чорному морі на свій розсуд.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 21 липня назвав "потенційною загрозою" той факт, що Україна вважатиме російські судна, що прямують Чорним морем до РФ або в окуповані порти, такими, що перевозять військові вантажі.