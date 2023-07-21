300 тисяч невиїзних: Арахамія цікавиться, чи заборонити виїзд за кордон родичам держслужбовців

З результатів голосування у каналі Арахамії випливає, що до завершення воєнного стану в Україні стануть невиїзними близько 300 тис. родичів держслужбовців.

Давид Арахамія, очільник фракції партії "Слуг народу" у Верховній Раді України, вирішив опитати громадян щодо внесення нових норм у Закон України "Про державну службу". Опитування політик проводив у особистому Telegram-каналі.

Арахамія сформулював твердження: "Всі держслужбовці мають тримати свої родини в Україні під час війни". При цьому зазначив, що норму варто внести у закон про держслужбу під час війни.

У каналі політика — 10 566 підписників. Побачили допис 49800 осіб, з них проголосували — 25 800. Станом на 21 год. 64% підтримали пропозицію, 36% висловились проти.

Ті, хто "проти", вважають, що "це не стосується роботи на держслужбі".

Голосування в каналі Арахамії

Деталі законів та постанов, які регулюють державну службу

Зазначимо, у Законі "Про державну службу" не так багато згадок про сім'ю службовців. Зокрема, про неї згадують в статті 37: інформація про сімейний стан вноситься в особову картку. Потім є згадка про те, що у деяких випадках варто зважати на сімейні обставини під час переведення на інше місце роботи, під час відряджень та при визначенні тривалості щорічної календарної відпустки.

Між тим під час війни Кабінет Міністрів прийняв постанову від 27 січня 2023 року. Постанова торкається не так власне родини держслужбовця, як можливості його виїзду за кордон. Перелічено близько 25 категорій держслужбовців, які під час воєнного стану не можуть виїхати — список починається членами Кабміну і завершується депутатами місцевих рад. При цьому робиться виключення для батьків та матерів дітей віком до 18 років — їх можна провідувати або супроводжувати.

У яких випадках держслубовцям можна виїздити за кордон не у відрядження

Державні службовці — деяка статистика

Зазначимо, станом на 31 березня 2023 року Національна агенція з питань державної служби повідомила, що в Україні на державній службі перебуває 166 253 ос. — 124 232 жінок та 42 021 чоловіків.

Крім того НАДС показало, скільки службовців виїхало за межі України з неслужбових причин — 3410 ос. Більшість тих, хто виїхав, працювали в центральних органах виконавчої влади — у територіальних підрозділах.

Скільки держслужбовців виїзало за кордон

У статистиці НАДС не вказано розподіл держслужбовців на сімейних та несімейних, з дітьми та без дітей, з родичами літнього віку та без них. Припустимо, на кожну жінку на держслужбі припадає по одній неповнолітній дитині (тобто ідеться про 124 тис. дітей), а на кожного службовця — по одному родичу старшого віку (тобто — 166 тис. ос.). Тоді можна підрахувати: якщо норму Арахамії приймуть, то в Україні протягом воєнного часу повинні безвиїзно перебувати майже 300 тис. осіб з родин службовців.

Крім того, показники 2023 року можна порівняти з даними 2021 року: жінок 121 543, чоловіків 42 593. Тобто чоловіків стало менше на 572 ос. (на 1,2%), а жінок стало більше на 2689 ос. (на 2,2%).

Нагадуємо, днями Давид Арахамія звернувся до регіональних чиновників. Політик заявив, що не на часі витрачати досить великі кошти на ремонти, благоустрій, реконструкції. Також наголосив, що подібні недоречні тендери можуть припинити "силовим шляхом".

Кількома місяцями раніше Арахамія прокоментував потребу у посиленні мобілізаційних заходів. Зокрема, уточнив, що при цьому потрібно зважати на дії Білорусі, де РФ планує розмістити ядерні боєзаряди.