"Це наша ціль": Зеленський заявив, що Кримський міст має бути "нейтралізовано" (відео)

Як зазначає український лідер, росіяни спорудили Керченський міст незаконно, тому для Києва він є "ворожим об'єктом".

Кримський міст є для України законною метою, яка має бути нейтралізована. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі 21 липня.

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом", — констатував глава держави.

Український президент підкреслив, що російські окупанти порушили міжнародне право, спорудивши міст через Керченську протоку.

"Це наша мета, і будь-яка мета, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована", — підсумував Володимир Зеленський.

Зеленський виступив на Аспенівському безпековому форумі (02:26)

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, в ніч на 17 рух на Керченському мосту було зупинено у зв'язку з тим, що 145-а опора з боку Краснодарського краю обвалилася. Місцеві жителі заявили, що чули посеред ночі гучні вибухи.

У Службі безпеки України пообіцяли розкрити всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту після перемоги у війні з РФ. Речник СБУ Артема Дехтяренко також нагадав, що норми ведення війни дають змогу перерізати логістичні шляхи противника.

Як зазначає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, якщо Кримський міст буде або повністю зруйнований, або частково пошкоджений, тоді російські окупанти покинуть низку окупованих територій України.

Аналітики ISW також вказали на те, що вибух на Кримському мосту погіршить ситуацію з логістикою російських військ на півдні України. За словами експертів, Кримський міст є єдиним логістичним маршрутом для постачання великого угруповання військ на Півдні України.